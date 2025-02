L

a historia ha estado en el centro del debate nacional desde hace unos años, sin que los historiadores profesionales, salvo contadas excepciones, hayamos participado. Recluidos en la torre de marfil de la academia –cada vez más endogámica y conservadora–, hemos subestimado la enseñanza de la historia en el nivel medio y hemos cedido casi todo el espacio del debate público a farsantes y vividores autonombrados desmitificadores , a los que los medios masivos otorgan espacios porque, sin duda, su discurso es el que acomoda a los dueños y patrocinadores de esos medios.

Aunque se han hecho importantes esfuerzos en el ámbito de la promoción de la lectura para combatir aquellas nociones, nos parece que es tiempo ya de que nos acerquemos a los espacios donde los jóvenes se informan, discuten, discurren su ocio y aprenden. Por eso, acabamos de construir una red de 100 historiadores, la mayoría de una generación emergente, que trabajan desde posiciones que no son las dominantes en la academia; que se interesen en la docencia (mejor aún si no es para reproducir historiadores, sino en el nivel medio); que estudian a los pueblos originarios, las minorías, las mujeres, los rebeldes, los campesinos, la resistencia en cualquiera de sus expresiones, y que vean en esos temas armas para combatir el racismo, clasismo, machismo, eurocentrismo y xenofobia de los falsificadores de la historia, que han vulgarizado hasta el ridículo las tesis de Octavio Paz y del Grupo Hiperión sobre el ser del mexicano y que, de la mano de la derecha española, usan como mágicas palabras resentido , traumado (etcétera), y se suman a una leyenda negra de odio racista contra nuestro pasado indígena. Y no es casual que la mayoría de ellos festejen los desplantes del rey de España contra los jefes del Estado mexicano democráticamente electos, las amenazas de Donald Trump e incluso, los crímenes de lesa humanidad del Estado de Israel: la historia es política y esa es su política.