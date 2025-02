Debido a un nuevo paro de labores de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ayer se suspendió una decisiva audiencia a la que asistió Aída Victoria Abraham Farah, víctima de violencia vicaria de su ex esposo Ricardo Plaza Porteous, quien no le permite ver a su hijo desde hace cuatro meses.

La audiencia se tendrá que reprogramar. Aída Victoria dijo que el 24 de diciembre pasado pidió al padre del menor que me dejara darle a mi hijo un abrazo y dejarle un regalo de Navidad. No quiso. El 31 de diciembre tampoco me dejó tener contacto con él. Lo único que quiero es que me regresen a mi hijo para sacarlo adelante de todo esto, con un entorno y vida adecuada .

Plaza Porteous tenía que responder en esta audiencia a las acusaciones de violencia emocional, sicológica, económica y vicaria en contra de Aída Victoria y del niño, explicó el abogado Francisco Martínez Márquez.