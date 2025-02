Blanche Petrich / I

Periódico La Jornada

Martes 18 de febrero de 2025, p. 12

Sé que voy a recuperar a mis hijos. No sé como ni cuándo, pero voy a volver a tenerlos a todos conmigo . Maha Schekaiban Tohme todavía no termina de tomar asiento y ya proclama su convicción desde que empezó esta batalla legal contra la influyente familia de su esposo, Bernardo Vogel, contra fiscales que cedieron a presiones del poder económico para judicializar aceleradamente las carpetas de investigación en su contra y ordenaron que se mantuviera alejada de los menores, contra jueces que sólo tuvieron oídos para las denuncias del ex esposo y desconocieron pruebas y evidencias de violencia vicaria que aportó la madre.

En consecuencia, ella está sujeta a un proceso penal. Por ahora y desde hace 13 meses no tiene la guardia y custodia de sus cinco hijos y, por resolución del juez de control del sistema procesal José Alfredo Sotelo, tiene que ir a firmar cada mes a Santa Martha Acatitla. Mientras, la audiencia programada para procesar al ex marido se ha aplazado ya cinco veces.

Entre las pruebas entregadas a las autoridades para sostener las acusaciones de Schekaiban contra Vogel hay un video particularmente perturbador. Está grabado en su departamento. Maha, que es una mujer muy alta, está rodeada por cuatro niñas que le gritan, la acorralan, golpean y patean. Una empleada del hogar filmó mientras otra trata de detener al niño para que no se una a sus hermanas en la agresión contra su madre. La escena es incomprensible.

Yo tampoco lo entendía. Pero ahora lo veo claro. Leí todos los libros que pude sobre alienación parental. Y eso es lo que hicieron los Vogel, paso por paso, para quitarme a los niños . La alienación parental está tipificada en el Código Penal de la Ciudad de México desde 2024 como interferencia parental , cuando uno de los cónyuges manipula y utiliza a los hijos para dañar al otro progenitor.

“Por supuesto que tengo miedo de ser detenida –dice Maha Schekaibanen entrevista–. El pasado 22 de enero Bernardo me envió un mensaje de texto advirtiéndome: ‘Vienen deadlines (plazos) muy importantes, pronto’. Un día después otra mujer en situación similar, María Fernanda Turrent, fue detenida por influencias de su ex marido Manuel González Peredo, asociado con mi ex esposo en una ofensiva judicial contra mi abogada defensora, Ana Katiria Suárez”.

Enumera a los funcionarios y jueces que, asegura, han sido cómplices del proceso judicial que terminó por favorecer a los agresores, dejar a los menores en manos de un padre violento y someter a la madre a un proceso penal que puede llevarla a la cárcel.

Son el juez de lo familiar Juan Miguel Morales, el juez Sotelo, el ex titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes (Fidcanaa) Miguel Ángel Barrera (destituido por indisciplina), la fiscal de violencia familiar Rosalba Barrera Rosales y la de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales, Jasmín Vera Aguilar, todos bajo las órdenes del ex fiscal Ulises Lara, quien dejó el cargo el 9 de enero.

Son los mismos fiscales que judicializaron carpetas de investigación contra la abogada de Schekaiban Ana Katiria Suárez, a quien Vogel y otros hombres acusados de violencia contra sus hijos y parejas acusan de crear una supuesta red de extorsión .

Movilizados por Guillermo Sesma Suárez, formaron el Colectivo No Más Presos Inocentes, y desde su sitio de privilegio aplican un mismo patrón: utilizan sus influencias políticas y económicas para eludir la acción penal por violencia familiar y persiguen jurídicamente a las mujeres demandantes. Son, entre otros, Bernardo Vogel Fernández de Castro, director de la siderúrgica Grupo Collado; Édgar González Peredo, ex esposo y acusador de Turrent, y el director de El Financiero, Manuel Arroyo.