Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 18 de febrero de 2025, p. 11

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió ayer el nuevo esquema de ingreso a la educación media superior, que elimina el examen de selección. Remarcó que, bajo las nuevas bases, los estudiantes podrán elegir su plantel entre 10 opciones, ya sea por cercanía a su domicilio o porque alguno les convence.

“Ya no hay examen, eso es algo muy bueno. Leí ahí algunos comentócratas que decían que era malo para los estudiantes no hacer un examen para ingresar al nivel media superior. Es todo lo contrario. Muchísimos países del mundo no tienen exámenes en ese grado escolar, incluso nuestros vecinos del norte, los jóvenes, van a la escuela que les quede más cerca de su casa”, agregó la mandataria.

Aunque, acotó, quienes deseen un bachillerato de la Universidad Autónoma de México (UNAM) o en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) sí deberán presentar la prueba de admisión, pues estas instituciones mantendrán ese proceso porque tienen sus propios criterios académicos.

Aseguró que su administración trabaja para que existan suficientes planteles de este nivel académico y de buena calidad bajo dos modalidades: el bachillerato general nacional y el técnico. Por 15 años, expuso, “en la zona metropolitana del valle de México se aplicó el llamado examen único de Comipems, y se manejaba la idea entre los jóvenes que si no obtenían ‘buena calificación’, eran enviados a una escuela ‘no tan buena’.