Hemos constatado que estos crímenes no son hechos aislados, sino parte de una dinámica de macrocriminalidad en la que los grupos del crimen organizado han encontrado en miles de migrantes que transitan por México presas fáciles. Las políticas migratorias de contención las han obligado a buscar rutas alternativas para evitar a las autoridades mexicanas exponiéndolas a mayores riesgos.

Aunque los avances en la identificación permitieron a varias familias encontrar y repatriar a sus parientes, la justicia plena no es una realidad. Once años después de lo sucedido no hay un solo detenido, ni una sola sentencia, a pesar de que existen indicios relevantes en la investigación que identifican a probables responsables en la cadena de delitos cometidos contra los migrantes .

Lamentó que el duelo y la fatiga sean las cargas que enfrentan las familias; a esto se añaden enfermedades, cargas financieras, el cuidado de los nueve niños y niñas que perdieron a sus padres.”Algunas han tenido que enfrentar duelos adicionales, ya que madres, padres y hermanos fallecieron sin llegar a ver justicia.