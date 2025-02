El grupo Prisa –editor del diario El País– perdió 37.3 millones de euros en los primeros nueve meses del año pasado y 36.7 millones en el mismo periodo de 2023, según la edición digital de eleconomista.es. Hay una propuesta para salvar su situación financiera: separar a Prisa en dos compañías distintas, dejando por un lado Santillana y, por el otro, el negocio de los medios de comunicación, con El País, la Cadena SER, Cinco Días, el diario AS y el resto de publicaciones y radios del grupo. Es el planteamiento que un grupo de accionistas españoles ha presentado al presidente de la empresa, Joseph Oughourlian, con una oferta sobre la mesa de 450 millones de euros para quedarse con la división de medios. Están en el proceso de tomar una decisión. Hay dos mexicanos entre los socios de Prisa: Roberto Alcántara, con 4.8 por ciento, y Carlos Slim, con 7 por ciento de las acciones, de acuerdo con eleconomista.es.

n días recientes fuerzas federales asestaron dos golpes a los narcotraficantes, ambos en Sinaloa. Ubicaron tres plantíos y destruyeron 11 mil 548 kilogramos de mariguana. Por otro lado, aseguraron tres laboratorios donde se procesaba anfetamina con valor de mil 500 millones de pesos, de acuerdo con autoridades. El gobierno de Estados Unidos incluyó a conocidos cárteles mexicanos en el grupo de organizaciones que caben en la clasificación de terroristas y Donald Trump piensa que para cumplir su misión puede violar la ley y está tentado a cometer una barbaridad. Adelantándose a esa situación, las autoridades federales ejecutan acciones que no se dieron en los últimos tiempos. Funciona bien el equipo de seguridad integrado por los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch; el general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, y el almirante de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, aunque todavía falta mucho por hacer. La presión del gobierno de Estados Unidos no debería ser el único motivo: desde hace mucho tiempo los mexicanos estábamos esperando una acción efectiva.

ANA BOTíN, LA presidenta del Banco Santander, visitó a la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Refrendó su confianza en México, seguirá invirtiendo.

Díselo a Claudia

Asunto: no paga el Indep

El 27 de septiembre del año pasado se firmó un acuerdo entre el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el IMSS y la STPS, avalado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Estableció como criterio las semanas cotizadas ante el IMSS para que ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro en liquidación, con una antigüedad de por lo menos 19 años 6 meses y un día, recibieran una compensación vitalicia por justicia social equivalente a 50 por ciento del salario vigente en 2009. Sin embargo, hasta ahora el Indep ha dado uno y mil pretextos para no hacer efectivo dicho acuerdo. No sabemos si nuestra Presidenta esté enterada de dicha anomalía.

Juan Herrera Rico

Twiteratti

#Tongolele y #PaquitaLaDelBarrio. Se van dos mujeres fuertes formadas en los escenarios mexicanos. Ambas destacaron porque tuvieron el arrojo de llegar más allá que otras mujeres de su época, en términos de libertades femeninas. Que su tránsito sea de luz y de paz.

Tania Orve @TaniaOrve

