▲ En la pancarta, Dan Mitrione, quien trabajó para la AID enseñando métodos de tortura en países de AL. Foto Afp

El tipo de tarjeta SIM usada por Gross no está disponible en el mercado abierto y es distribuida sólo a gobiernos , reportó la agencia de noticias Associated Press en ese tiempo. Un experto en sistemas de telefonía vía satélite y un ex oficial de inteligencia que ha usado ese tipo de chip informó a Ap que los chips son otorgados más frecuentemente al Departamento de Defensa y a la CIA, pero también pueden ser obtenidos por el Departamento de Estado, el cual supervisa a Usaid . Un vocero de la agencia comentó a Ap que Usaid no jugó ningún papel en la adquisición de ese equipo para su contratista Gross. Somos una agencia de desarrollo, no de inteligencia , sostuvo.

Impacto en los medios

El congelamiento actual de Usaid también ha impactado a los 2.3 millones de dólares en fondos que el gobierno estadunidense otorga a lo que llaman medios independientes antigubernamentales en Cuba. CubaNet, con sede en Miami, y el Diario de Cuba, con sede en Madrid, han emitido solicitudes públicas urgentes de contribuciones, ya que su financiamiento vía Usaid está suspendido, reportó Reuters.

En 2023, Estados Unidos brindó más de 265 millones de dólares en asistencia a 707 medios no estatales y apoyó a 279 organizaciones civiles en el sector de medios dedicadas a fortalecer los medios independientes y el flujo libre de información , según Usaid. Nueve de los 10 medios independientes en Ucrania son apoyados por Usaid, y el gobierno estadunidense otorga apoyo financiero a organizaciones de sociedad civil apoyando medios independientes en toda América Latina.

Trump, durante su primer periodo, intentó anular algunos de estos programas de promoción de la democracia , pero al final continuaron fluyendo los fondos después de las súplicas de legisladores cubanoestadunidenses, incluido el entonces senador Marco Rubio, hoy nuevo secretario de Estado. Pero ex funcionarios con conocimiento de las discusiones internas sobre el destino de Usaid dicen que esta vez no queda claro si este tipo de programas serán restaurados.

Lo que sí se espera es que la asistencia exterior estadunidense que permanezca será más enfocada en intereses políticos. Cada dólar que gastamos, cada programa que financiamos, y cada política que impulsamos tiene que ser justificada con la respuesta a tres preguntas sencillas: ¿hace más seguro a Estados Unidos?; ¿hace más fuerte a Estados Unidos? y ¿hace más próspero a Estados Unidos? , declaró Rubio en torno a la suspensión de los programas de Usaid.

Pero esas preguntas ya se han respondido por los logros y propósitos de Usaid, argumentan demócratas. La semana pasada, el senador demócrata liberal Chris Murphy, hablando en un mitin frente al edificio que hasta hace unos días era la sede de Usaid, declaró: cada día, Estados Unidos es más seguro por lo que hace Usaid. La agencia combate a grupos terroristas y apoya a los luchadores por la libertad en todo el mundo .