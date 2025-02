Magadán aseguró que en la actual administración estatal, encabezada por la morenista, no se han respetado sus derechos laborales, pues de noviembre a la fecha ha ingresado mucho empleado de confianza, sin considerar al sindicato, ni el escalafón, ni la especialidad del área a ocupar.

Añadió que su gremio solicitó un aumento de 4 por ciento a su aguinaldo, pero ninguna de las peticiones se ha cumplido, pese que hace unos días se reunió con autoridades estatales para exponerles estas demandas, y se comprometieron a atenderlas antes de que se pararan labores.