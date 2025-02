Otra seguidora expuso: Paquita hizo historia porque, con su música, rompió barreras y derribó estereotipos en una industria dominada por hombres y enfocada en temas de sumisión y amor romántico. A través de sus letras, que hablaban de desamor, engaños y desdén hacia los hombres que las matrataban, Paquita se convirtió en símbolo de empoderamiento. No sólo cantaba, sino que alzó la voz por aquellas que no tenían espacio para ser escuchadas

▲ En la cuenta de redes sociales de La Colonia Guerrero se recordó que por mucho tiempo era común ver a Paquita la de Barrio haciendo su mandado en el mercado Martínez de la Torre. Sin seguridad que la acompañara, Paquita se sentía una vecina más, estaba en su barrio . En la imagen, la cantante en una entrevista para La Jornada, el 14 de noviembre de 2002. Foto Alfredo Domínguez

El Instituto Méxicano de Cinematografía externó: “Desde su música, Francisca Viveros recreó cierta emoción femenina y enfrentó el machismo cotidiano. El cine gozó de su energía en películas como Modelo antiguo o Cansada de besar sapos. Te seguimos cantando, Paquita”.

El periodista Javier Aranda Luna plasmó en la red social X: “Para Monsiváis, el gran aporte de Paquita la del Barrio a la música popular se dio ‘en la cadena del perdón al insulto, de la pose hierática a la pose hierática humanizada por el dolor y petrificada por el desquite’”.

La voz del despecho, de quien decía las verdades al género masculino, también fue despedida por Rolling Stone En Español: Fallece Paquita la del Barrio a los 77 años. Conocida por sus canciones de empoderamiento y en contra de los hombres, Paquita falleció este 17 de febrero en su hogar en Veracruz, México .

Y en la cuenta de redes sociales de La Colonia Guerrero se recordó: Por mucho tiempo era común ver a Paquita la de Barrio haciendo su mandado en el mercado Martínez de la Torre. Sin seguridad que la acompañara, Paquita se sentía una vecina más, estaba en su barrio, la Guerrero, que la quería y donde podía descansar de sus giras y de su fama. QEPD comadre, siempre la recordaremos como una gran persona y, por supuesto, una gran artista .

Paquita la del Barrio ofreció en sus canciones algunas frases de reacción ante lo que ella consideraba trato impío de los hombres hacia las mujeres, las que ya forman parte de la cultura popular:

“Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho… Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito…

Rata de dos patas

“Pero qué mal te juzgué, si te gusta la basura, pero mira que locura, pero para ti está bien. Pero que mal calculé, yo te creía tan decente y te gusta lo corriente por barato yo que sé…

Cheque en blanco

“Tú que me dejabas, yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel. Desgraciadamente, hoy fue diferente, me topé con alguien, creo que sin querer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer…

Tres veces te engañé

“Invítame a pecar, quiero pecar contigo, no me importa pecar, si pecas tu conmigo. Invítame a pecar, hazme que olvide penas, no me importa el lugar, llévame adonde quieras…

Invítame a pecar contigo

“Gracias por acordarte de mi madre, y es que hace bastante tiempo que no me la recordaban con un lenguaje florido. Gracias. Te agradezco tu cumplido y sin hacer tanta bulla, te suplico que también, que me saludes a la tuya...

Me saludas a la tuya