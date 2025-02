Reyes Martínez, Ana Mónica Rodríguez y Eirinet Gómez

El fallecimiento de Yolanda Yvvone Montes Farrington, mejor conocida como Tongolele, sacudió al mundo del espectáculo. A través de redes sociales y portales digitales, figuras e instituciones del ámbito cultural lamentaron la partida de la emblemática bailarina, cuya presencia escénica y exuberante belleza la convirtieron en un ícono.

La escritora y periodista Elena Poniatowska, quien la entrevistó en varias ocasiones, evocó el impacto que generaba en su público: Cuando fui a verla, la audiencia estaba compuesta casi exclusivamente por hombres. Eran albañiles, obreros, gente con mezclilla de verdad, no como la que después se puso de moda. Algunos llevaban hasta su lonchera para no perderse el espectáculo. Tenía algo muy simpático, muy del pueblo. No era esnob ni chocante. Cuando la invitaron al cabaret El Patio, todo se volvió más sofisticado, pero antes era una figura profundamente popular, y eso era muy bonito , recordó.

Sobre la percepción de la sensualidad en esa época, la escritora reflexionó que era un tiempo muy infantil, “una especie de sexualidad de ‘a ver qué agarro’. Como si la mujer fuera una piñata que, al romperse, esparciera frutas y dulces. Así como los niños se lanzan para recogerlos, los espectadores de entonces parecían arrojarse para verla”.

Poniatowska recordó que Tongolele dejó su huella en la danza y enseñó a muchas mujeres cómo moverse en el escenario.

El investigador y escritor Iván Restrepo destacó la relevancia de Tongolele en la cultura popular mexicana: