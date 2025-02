Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Martes 18 de febrero de 2025, p. 6

La bailarina y actriz Yolanda Yvvone Montes Farrintong, mejor conocida como Tongolele, falleció el domingo pasado a los 93 años de edad, aunque su familia lo informó hasta ayer. Nacida en Washington, Estados Unidos (1932), pero con una carrera forjada en México, Tongolele es considerada un referente de la danza tahitiana y afroantillana en el país.

Murió mientras dormía, acompañada por su familia y en la tranquilidad de su casa. La familia agradece al público sus demostraciones de cariño y pide que se respete su privacidad en estos momentos difíciles , confirmó a este diario Iván Restrepo, columnista de La Jornada y amigo de la familia.

En 2016, su familia confirmó que padecía Alzheimer, lo que la llevó a retirarse de la vida pública.

Tongolele, la del bikini de piel de tigre , la del mechón blanco , el huracán tahitiano , la diosa pantera , fue una figura central en el cine y el espectáculo en México durante la segunda mitad del siglo XX. Su talento y carisma hicieron que muchos críticos la situaran al nivel de divas como María Félix y Dolores del Río.

Su popularidad no se limitó a México, ya que tuvo oportunidades en el extranjero, pero decidió quedarse: “Me ofrecieron contratos en Estados Unidos. Había que tomar clases de todo y no hablar de mis hijos, se iba a invertir mucho dinero. No quise ir y alguna vez mis hijos me reclamaron. ‘¡Serías una gran estrella!’, me dijeron, pero les contesté que estaría muerta como Marilyn Monroe”, mencionó en una entrevista publicada en La Jornada.

Desde niña mostró interés por la danza. “Mi padre era piloto de avión, además le gustaba cazar y colgaba algunas pieles de animales en el sótano de la casa. Yo bajaba a ese lugar con mis zapatitos de ballet y me sentía transportada. En aquel sótano entraba un rayo de sol que era como un spot, me gustaba bailar bajo esa luz”, recordó a este diario.

En ese mismo artículo, Tongolele toma la carpa , publicado en 2023, la actriz relató: Mi padre era de origen sueco-español y mi madre, francesa-antillana; mi abuela era tahitiana, y yo de pequeña veía todas las películas de tipo polinesio. Nunca tomé clases de nada, soy autodidacta; cuando observaba un baile, pronto iba a practicarlo en casa. A mí me llaman los tambores .

Yolanda Yvvone debutó en México el 25 de julio de 1947, cuando el empresario Américo Mancini la llevó al teatro Tívoli bajo el nombre de Tongolele.

El nombre surgió de la idea de unos compañeros, escribimos en unos papeles palabras tahitianas y africanas, las juntamos al azar y salieron cosas muy chistosas, finalmente eligieron Tongolele. Imagínese, llegué a cumplir 16 años en México , contó la actriz.

Yo no soy vedette

Su presencia y dominio escénico le permitieron dar el salto a la actuación de manera natural. En su filmografía destacan películas emblemáticas como Nocturno de amor (1947), La mujer del otro (1948), Han matado a Tongolele (1948), El rey del barrio (1950), Mátenme porque me muero (1951) y Chucho el remendado (1951).