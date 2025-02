Por su parte, los bonos en la plaza bursátil local cayeron 0.2 por ciento promedio, en un contexto de muy escasas operaciones ante la falta de inversores institucionales, comentaron operadores.

La liquidez en activos argentinos fue reducida debido al feriado en las plazas estadunidenses por el Día de los Presidentes.

La plaza cambiaria tuvo un peso interbancario con negocios controlados por el banco central (BCRA) ante una depreciación mensual de 1 por ciento en niveles de mil 59.5 por cada dólar.

En las plazas alternativas, la moneda cayó en el denominado contado con liquidación a mil 222.9 unidades, en el llamado dólar MEP a mil 208 y a mil 235 unidades en la referencial plaza marginal.

Descartan repercusiones graves para el mandatario