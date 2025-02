Alberto Aceves

Martes 18 de febrero de 2025, p. a12

Héctor Hugo Eugui, director técnico de Correcaminos en la Liga de Expansión, tiene la sospecha de que debe empezar todo de cero. Entre el dinero que no alcanza y la falta de regulación en el incremento de juegos de azar en línea, cualquier deporte es susceptible de operaciones encubiertas como el arreglo de partidos. Es como ponerle a una gallina con hambre maíz cerquita y decirle que no se lo coma , explica a La Jornada, todavía sorprendido por la investigación de la Comisión Disciplinaria en la que uno de sus jugadores –el mexicano Francisco Tede– resultó implicado por la manipulación de encuentros oficiales y recibió un castigo de 16 años de suspensión.

El uruguayo, campeón en 1975 con el Toluca, entiende que a los casinos no se les escapa ninguna forma de competencia. Lo que se pregunta es por qué no existe una sanción de igual proporción para los operadores ilegales. Las apuestas están para cualquiera, ¿no? ¿No ocurrirá lo mismo en otras divisiones? , plantea. “Dijeron ‘pasó esto y se acabó’, es algo muy radical. Yo no sé si alguno de los que están en este problema va a tomar la batuta para hacer un reclamo legal, pero son las sorpresas que dan este tipo de situaciones. No sabemos cuáles son las necesidades que los llevaron a esta circunstancia, si tuvieron algún tipo de limitante o sólo no meditaron las consecuencias. A nosotros nos quitaron a nuestro mejor jugador”.

Desde que la Comisión informó al club Correcaminos del proceso abierto en Expansión y Liga Premier –segundo y tercer escalón en el futbol profesional– en contra de los siete elementos sancionados, Eugui sostuvo una última conversación con Tede, mediocampista nacido en Poza Rica, Veracruz, de 26 años y con experiencia en varias plazas del circuito. “Como no había ningún tipo de restricción, él siguió entrenando con el equipo. Estuvimos cerca, lo acompañamos, le dijimos que esperara a ver lo que decían las autoridades, pero siempre negó que estuviera involucrado. Cuando dieron el veredicto, me llamó por teléfono. ‘Profe, ya no voy a estar con ustedes’, me dijo. Son cosas que quedan en el aire”.