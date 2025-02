De La Redacción

El tenista serbio Novak Djokovic aseguró que la mayoría de jugadores del circuito no encuentran justa la sanción al italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, y consideran que hay favoritismo , además de indicar que no hay coherencia ni transparencia a la hora de abordar los casos de dopaje en el deporte.

La mayoría de los jugadores con los que he hablado, no sólo en los últimos días, sino en los meses recientes, no están contentos cómo se ha manejado todo esto , señaló en conferencia de prensa tras su victoria en dobles junto al español Fernando Verdasco en el torneo de Doha.

El sábado pasado, Sinner aceptó una suspensión de tres meses tras dar positivo dos veces por clostebol en controles antidopaje durante marzo de 2024

Es inconsistente y parece muy injusto. Si se va a tratar cada caso de forma individual o independiente, que es lo que está sucediendo, entonces no hay coherencia, ni transparencia, algunos casos lo son, otros no. El problema es que ahora hay una falta de confianza en general por parte de los tenistas, tanto hombres como mujeres , declaró Djokovic.

El serbio y Verdasco superaron la primera ronda al vencer a la pareja formada por Alexander Bublik y Karen Khachanov, 6-1, 6-1.

Nole, que mostró buenas piernas en su partido junto a Verdasco, distendido y sonriente, regresará a la pista hoy, donde se enfrentará en primera ronda de individuales al italiano Matteo Berrettini, de 35 años.