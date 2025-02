L

os cambios acontecidos en el mundo durante los pasados 50 años podrían hacer perder la cabeza a un hombre o mujer trasladado en un parpadeo de un día situado hace medio siglo al día de hoy. El tiempo es acaso el último de los transportes cuya velocidad no se reduce ni se acelera. Aún no existe el vehículo capaz de reducir o aumentar el tiempo requerido para pasar de ayer a hoy o de hoy a mañana.

Cabría, entonces, interrogarse sobre el sentido de dos versos que rezan: no es el tiempo el que pasa / somos nosotros los que pasamos . Misterio de la existencia, la eternidad es un espejismo y una trampa, corremos hacia ella a sabiendas de que no está a nuestro alcance en esta vida. ¿Y si la eternidad estuviera antes de nosotros, de nuestra existencia, y no después de ella? Después de todo, el pasado no cesa de extenderse tras nosotros, estatuas situadas sobre un pedestal donde giramos en vano tratando de escudriñar el futuro cuando el futuro no existe.

Seres hechos de recuerdos, no somos sino nuestra propia memoria. Una memoria que se alimenta del pasado que guarda en ella. Una memoria cuyos olvidos hacen brotar la nostalgia, ese extraño dolor de lo lejano, lo desaparecido.

Nostalgia, palabra formada de los términos griegos: nostos, regreso, y algos, dolor; es el sentimiento de tristeza y estado de languidez causados por el alejamiento del país natal, la añoranza de lo extraviado, el pesar por lo desaparecido.

El tiempo no pasa, es la nostalgia la que pasa y dejamos de sentir, a veces acostumbrados a la ausencia de lo que ya fue y ya no es, en ocasiones dejando al olvido pesares y lamentos ya sin sentido.