Eulalia Guzmán y los científicos que la auxilian sí presentan pruebas científicas. Son 20 evidencias, y los argumentos son consistentes y coherentes. Ahí está demostrado científicamente que son los restos de Cuauhtémoc. Por razones, no sé cuáles: políticas, ideológicas, sicológicas, burocráticas o mezquindades personales no se ha querido reconocer, se niega.

Las comisiones del INAH presentan pruebas, sí, científicas, pero parciales. Los argumentos no son consistentes o de la misma intensidad y extensión que las pruebas que ofrecen, además de que incurren en contradicciones. No son consistentes ni coherentes en la primera, la segunda ni la tercera ocasiones. Es una lluvia de sesgos, de incoherencias, que no son gratuitas, todas apuntan al mismo lugar. Entonces, es un sesgo ideológico, cuando debería ser un argumento coherente , sostiene el autor.

▲ El doctor en estudios latinoamericanos sostiene su libro Cuauhtémoc negado. Análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc: Epistemología y método, durante la entrevista con La Jornada. Foto Cristina Rodríguez

Menciona, además, que la primera comisión confirmó que, aunque el cráneo era pequeño en comparación con el cuerpo –por lo que se consideraba que era de mujer, no se tomó en cuenta que eran huesos calcinados–, tenía las fosas oculares grandes y sí articulaba de forma perfecta con el esqueleto masculino por medio del atlas (primera vértebra cervical), pero esa prueba científica no se reconoció en 1976 e, incluso, la ocultaron o robaron .

Dicho y hecho es demostración

Jorge Veraza refiere que Eulalia Guzmán, comisionada por el INAH, en principio llegó muy escéptica a Ixcateopan, posición que cambió tras una investigación exhaustiva de siete meses que implicó triangular los documentos históricos, la tradición oral y el folclor, y concluir que eslabonaban de forma perfecta.

Luego hizo la excavación y lo que encontró correspondía con los dichos. Dicho y hecho se llama demostración. Esto fue lo que impugnaron las comisiones negacionistas, pues la tenían perdida de antemano. Pero se metieron a ese asunto y son de veras muy ingeniosas las maneras en que tratan de impugnar. A Eulalia Guzmán la rebatieron por dos fallas formales: carencia de un diario de lo que va ocurriendo día con día y de un croquis de la excavación.

Según el especialista, las tres comisiones nunca negaron que los restos de Ixcateopan fueran de Cuauhtémoc; dictaminaron que carecían de los elementos científicos para afirmarlo: Esto resulta muy importante, porque es una posición dubitativa . Son comisiones negacionistas, insiste, pero no pueden hacerlo.

Se quedan entonces en la duda científica, y parece que es una posición científica. Dicen que están en espera de que nuevas investigaciones den suficiencia para determinar el sí o el no. Ésa es la posición, dentro de los márgenes científicos, de las comisiones de 1949, de 1950-1951 y de 1976. Pero esa posición, aparentemente científica, tampoco lo es, porque no explicita los criterios científicos para decir que no cuentan con pruebas suficientes para negar o afirmar. Hacen trampas de científicos.

Pese a que el dictamen de 1976 tiene también características dubitativas, en palabras de Jorge Veraza, hubo especialistas participantes en esa comisión, como el reconocido arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, así como personas cercanas a esos trabajos, entre ellos el historiador Salvador Rueda, que se autoconvencieron de que (los restos) eran falsos .

Agrega: No digo que estén mintiendo, es posible que crean en lo que dicen, lo asumen; la comisión no puede ir más allá, pero ellos sí. Con otros más, son los que se han encargado, a través de la prensa y en sus intervenciones, de plantear esta falsedad , de que los huesos no son de Cuauhtémoc.

El investigador concluye: “nos han tomado el pelo durante años. Es necesario que se conozca esta información. La ciencia mexicana ha sido pisoteada, lo mismo que una eminente científica y 20 colegas más que la apoyaron; han sido pisoteados durante décadas y también el pueblo de México; ha sido conculcada su identidad nacional.

¡Cómo es que aún estamos discutiendo si son los restos del último tlatoani, el jefe de la resistencia, después de que está científicamente probado y que la contraparte no tiene una chingada prueba, como ya lo confesaron! Pero hay algunos leguleyos que sostienen que es falso, sin pruebas; como participaron en la comisión, dicen que tienen el prestigio de la ciencia. Ahora, a ver qué contestan, qué dicen.