El Canal 13 de Tel Aviv informó el sá­bado que las Brigadas de Ezzedin Al-Qassam, brazo militar de Hamas, hicieron una nueva demostración de su poderío durante la ceremonia de intercambio de retenidos en Jan Yunis, al vestir uniformes castrenses y portar armas incautadas al ejército israelí. Además, en un comunicado, Hamas respondió tácitamente a Trump: Al-Quds [Jerusalén] y la mezquita de Al-Aqsa son líneas rojas para los palestinos [...] no habrá traslado forzado ni transferencia de la población por parte de los palestinos, excepto a Al-Quds [Jerusalén] . Durante el acto de liberación, la resistencia palestina obsequió a los cautivos sionistas una escultura de reloj de arena en la que estaba escrito: El tiempo se acaba . Y a cada uno le entregó un certificado de liberación , así como un bordado que muestra un mapa con las fronteras de Palestina que reclama Hamas. Otros 73 retenidos permanecen aún en Gaza.

Al combinar la negativa a la creación de un Estado palestino con el desplazamiento forzado de 1.8 millones de personas a Egipto, Jordania y otros países −lo que según el derecho internacional constituiría un crimen de lesa humanidad−, la propuesta de Trump mina cualquier posibilidad real de alcanzar una paz duradera. Por eso, en Jan Yunis, las pancartas en árabe, hebreo e inglés, decían: No habrá migración excepto a Al-Quds [Jerusalén] y Oh Al-Quds [Jerusalén], somos tus soldados .

La entrega de los tres israelíes retenidos desde la operación el Diluvio de Al Aqsa, el 7 de octubre de 2023, tuvo lugar en Jan Yunis, sur de Gaza. En la plataforma montada para el acto de liberación, cerca del edificio donde murió en combate el líder de Hamas, Yahya Sinwar, se exhibieron pancartas con mensajes dirigidos al régimen sionista de Benjamin Netanyahu y su principal aliado, el presidente Trump, quien el 10 de febrero, mientras firmaba órdenes ejecutivas en la Casa Blanca, había lanzado el ultimátum de que si no eran devueltos todos los retenidos antes del mediodía del sábado 15, convertiría a Gaza en un infierno .

Mientras lleva a cabo un meteórico y sistemático desmantelamiento de importantes estructuras gubernamentales y agencias de inteligencia en EU, la disuasiva proyección irracional vengativa de Trump −que junto con sus dislates de convertir a Canadá y México en nuevos estados de EU, comprar Groenlandia y apoderarse del canal de Panamá hace que se perciba como un individuo potencialmente fuera de control y al margen de estupideces como el derecho internacional y las obligaciones contractuales−, resucita la teoría del loco de Tricky Dick Nixon ( Dick, el tramposo): Nuestros enemigos deberían reconocer que estamos locos y somos impredecibles, con una extraordinaria fuerza destructiva a nuestra disposición, por lo que se inclinarán ante nuestra voluntad por temor (Noam Chomsky, Estados canallas, Paidós, 2001).

Pero la jugada de distracción de Trump fue rechazada, entre otros, por Egipto, Qatar, Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Irán y el Vaticano, además de que el plan diseñado en septiembre de 2024 por el general retirado israelí, Giora Eiland, para despoblar el norte de Gaza mediante una estrategia de rendición o inanición , fracasó. Según el propio Eiland, arquitecto del llamado Plan de los Generales, Israel fracasó en tres y medio de los cuatro objetivos de la guerra: no hemos demolido el poder militar de Hamas; no hemos derrocado su gobierno en Gaza; no logramos que los residentes regresen sanos y salvos a sus hogares (en los territorios palestinos ocupados), y en cuanto al regreso de los secuestrados, el cuarto objetivo, lo hemos logrado ­parcialmente .