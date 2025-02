Sanjuana Martínez

Tercera y última parte

Lunes 17 de febrero de 2025, p. 13

El lamento de Aída Victoria Abraham Farah es desgarrador: Por favor, ayúdenme, se los pido desde lo más profundo de mi corazón, devuélvanme a mi hijo, Patricio no está a salvo donde vive, corre peligro .

Lleva cuatro meses sin convivir con él, sin abrazarlo, sin poder jugar con él o atenderle sus terapias sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) que padece. Su ex esposo, Ricardo Plaza Porteous, denunciado por violencia vicaria y violencia familiar, decidió quedárselo y sin motivo alguno, sin tener la guarda y custodia, el juez José Jorge Cázares Vieyra le asignó los cuidados y las atenciones del menor.

No existe una razón legal por la que ella no pueda ver a su hijo , dice la abogada Jazmín Isabel Cantero Garfias y añade: No hay medidas de protección, la guarda y custodia es compartida. Lo único es que Ricardo Plaza Porteous no le permite convivir con el niño. El juez ha contribuido mucho a esta situación ilegal, ya que se solicitó copia certificada de las carpetas para poder establecer un régimen de visitas a ambos padres .

Dentro de sus facultades, el juez pudo haber solicitado esas carpetas de investigación y no esperar a que se las entregaran: El juez Cázares Vieyra hace evidente el favoritismo que tiene hacia el padre. El hecho de que le haya otorgado los cuidados y las atenciones al señor Plaza Porteous únicamente porque presentó una denuncia absurda contra la abuelita, el tío y la madre del niño por haber sostenido una discusión en el colegio, habla muy mal de esa decisión del juez .

Jamás se entrevistó a Patricio, ni lo revisó un médico legista, tampoco fue valorado por una sicóloga imparcial; sólo con el dicho del señor, el juez le quitó los cuidados y las atenciones a la madre, algo que resulta completamente antijurídico. Entendería si el niño hubiera llegado violentado y si lo hubieran revisado; obviamente no lo hicieron porque no había nada , añade.

Actualmente están esperando el dictamen sobre el estado del niño para acreditar que la madre jamás ha ejercido violencia: Ella es una mujer muy tranquila, es una buena madre. Se le han realizado dictámenes sicológicos a Aída y allí determinan que efectivamente no es generadora de violencia, entonces no existe ningún impedimento para que conviva con su hijo .

Mentiras y montajes

Ricardo Plaza y sus abogados presentaron una denuncia ante el Ministerio Público el 27 de julio del año pasado por supuestos hechos violentos contra su hijo y él mismo, argumentando que un mes antes, específicamente el 22 de junio, llamó a su hijo a las 19 horas durante un partido y que no le contestó hasta las 20 horas.

Molesto, señaló que el menor estaba distraído y que Aída Victoria le cortó el teléfono: Yo agarré el teléfono y le colgué, porque escuché que le estaba gritando y le dijo al niño pendejo. Siempre lo insulta y ya estuvo bueno .

Tres días después, el 25 de junio en un evento organizado por el colegio, Plaza Porteous cruzó unas palabras de molestia con la abuela y el tío materno de su hijo. Denunció a mi mamá y a mi hermano con puras mentiras, diciendo que lo habían amenazado .

En su denuncia, el progenitor sostiene que María del Socorro Farah Capur y Salim Neme Abraham Farah, abuelita y tío materno del niño, lo increparon y que el segundo lo amenazó delante del niño, lo cual es falso. Y a pesar de que en la denuncia Plaza Porteous no mencionó que la madre del niño hubiera proferido tales amenazas (falsas), ni tampoco la acusó de algún acto u omisión que pudiera interpretarse como violencia en contra de su hijo, inició la carpeta de investigación CI-FIBJ/UAT-BJ-1/UI-1 S/D/2793/06-2024, con base únicamente en el dicho del progenitor.

A continuación, la agente del Ministerio Público, Bárbara María Fernanda García Gómez, refirió sin fundamento ni sustento fáctico que pudiera apoyar su razonamiento, que el niño Patricio y el señor Plaza pueden estar en peligro , por lo que arbitraria e infundadamente decretó las medidas de protección, únicamente con el dicho de Plaza Porteous.

Sin embargo, esas medidas de protección son solamente la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima, al ofendido o personas relacionadas con ellos.

Ese acuerdo ministerial jamás determinó las medidas previstas en las fracciones de la I a la IV, del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales como la “prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido o la separación inmediata del domicilio .