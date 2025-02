Jessica Xantomila y Emir Olivares

Lunes 17 de febrero de 2025, p. 8

Las nuevas políticas antimigratorias de la administración de Donald Trump han obligado a millones de migrantes a cambiar su vida cotidiana en Estados Unidos.

Han sido cuatro semanas de miedo y de mantener un perfil bajo (incluso algunos intentan no salir a las calles) para evitar las redadas de los elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Personas que participan en organizaciones que defienden los derechos de este sector en diversos puntos del territorio estadunidense detallaron a este diario que entre muchos migrantes con situación irregular viven con pánico, particularmente niños y jóvenes que piensan que sus padres pueden ser deportados en cualquier momento.

Señalaron que los agentes del ICE se han valido de tácticas de detención abusivas y violatorias de los derechos humanos:

Actúan vestidos de civil y sin identificarse –como sucedió hace unos días en la taquería Taconganas, en Tennessee–, interrogan a los detenidos sin la presencia de un abogado, ingresan a restaurantes y otros espacios públicos, capturan a personas cerca de las cortes de migración y los buscan en barrios donde hay gran población hispana, entre otras formas.

Si bien, dijeron, el gobierno del magnate intenta promover una narrativa de que los arrestos son de personas con antecedentes criminales, han usado eso de excusa para ampliar las aprehensiones de quienes se sospecha son migrantes tan sólo por su tono de piel o porque no hablan inglés.

Dulce Guzmán, directora ejecutiva de Alianza Américas, cuya sede está en Chicago, aseveró que los agentes de ICE están usando estas prácticas por la presión que el gobierno de Trump les está imponiendo para alcanzar ciertas cifras de deportación .

Se intenta fomentar que se está buscando a quienes tienen antecedentes criminales, pero sabemos que la mayoría de quienes han arrestado no están en esa situación, no han cometido delitos ni tienen incidentes en el pasado con la policía o las entidades legales .

Sin embargo, las autoridades están usando tácticas para violar los derechos de las personas. Estamos viendo que no se están presentando como agentes de ICE, aunque deben hacerlo, y están forzando a las personas a que abran la puerta de sus viviendas, porque así pueden entrar .