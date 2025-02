Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 17 de febrero de 2025, p. 7

La bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados afirmó que, aun cuando mantiene su respaldo a la Presidenta, hay un distanciamiento con Morena y sus gobernadores, que consienten al PVEM .

Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de los diputados del PT, señaló que la relación con Morena está en etapa de reflexión, no sólo porque desconocen los acuerdos de las alianzas, sino que tienen muy alta la soberbia .

Explicó que su partido está al 200 por ciento con la Presidenta ; no obstante, Morena repite el fenómeno de 2021, cuando “a pesar del liderazgo del ex presidente, no logramos obtener las dos terceras partes de las curules en la Cámara de Diputados… por el desconocimiento, la desinformación, falta de visión y mucha soberbia”.

El jueves, en conferencia de prensa en Morelia, el legislador declaró que en Michoacán, ya no hay cogobierno con la administración de Alfredo Ramírez Bedolla y, al respecto, refirió que si bien el PT fue decisivo para ganar la gubernatura porque aportó 115 mil votos y la diferencia entre el primero y segundo lugar fue de 15 mil , el mandatario incumplió.

Dijo que tras la elección, por primera vez se abrió la puerta para que un militante del PT fuera titular de la Secretaría del Migrante, pero el gobernador designó a uno de los más fuertes enemigos de Andrés Manuel López Obrador , el ex perredista Antonio Soto Sánchez, el 31 de enero.

Compiten por cuál es peor

En abril de 2019, cuando era dirigente estatal del desaparecido PRD, Soto Sánchez declaró que López Obrador era el presidente más peligroso que haya tenido el país desde Porfirio Díaz , y el sábado se afilió a Morena.

Sandoval Flores expuso que se respeta el derecho del gobernador a designar a su gabinete, pero no hay ninguna razón para que se nos trate así. Igual se comportan los gobernadores de Oaxaca, Veracruz y Sinaloa. Parece que compiten por cuál es el peor, no cuál es el mejor .