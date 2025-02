Ángeles Cruz Martínez

Primera parte Enviada

Periódico La Jornada

Lunes 17 de febrero de 2025, p. 2

La llegada a México de especialistas de Cuba ha contribuido a subsanar el rezago en los servicios de salud IMSS-Bienestar que están dirigidos a personas sin seguridad social, en particular en los sitios donde, por diferentes causas, existen plazas que no se han podido cubrir. Es un fenómeno presente en el país y más en entidades como Chiapas, donde predominan comunidades rurales e indígenas alejadas y en condiciones de pobreza. En esos sitios, el funcionamiento de un centro de salud o un hospital básico comunitario cambia la vida de las personas que nunca han tenido nada, ni saben explicar si el trato recibido es bueno o no. Para conocer un poco de esa realidad, La Jornada visitó cuatro municipios del estado donde laboran médicos cubanos. Presentamos en dos entregas, un panorama de lo que se vive en la zona.

Tuxtla Gutiérrez, Chis., IMSS-Bienestar llegó de manera formal a Chiapas en marzo de 2024, aunque para empezar a revertir las añejas carencias en los servicios de salud, desde cinco meses atrás se instaló el primer grupo de médicos especialistas de Cuba. Eran 12 que muy pronto se incrementaron a 179 de 14 áreas clínicas, quienes laboran en 31 de los 124 municipios de la entidad.

Ahí donde trabajan han marcado una diferencia por su disposición en la atención de los pacientes, incluso el hacer más de lo que les corresponde y sin importar dónde se encuentren. Así lo reconocen sus compañeros en las unidades médicas y las autoridades estatales de IMSS-Bienestar.

Algunos especialistas de las diferentes áreas clínicas fueron asignados en centros de salud en comunidades indígenas, otros en hospitales básicos comunitarios e incluso en hospitales generales, como el que está en la capital Tuxtla Gutiérrez y es centro de referencia en el estado.

Guillermo Amauri Pérez, jefe de Educación en Salud de IMSS-Bienestar y enlace del organismo con la brigada de médicos cubanos, señaló que garantizar la atención y medicamentos gratuitos para las personas sin seguridad social en Chiapas es un desafío enorme .

A casi un año de la entrada en operación del nuevo esquema sanitario, falta cubrir 75 por ciento de las plazas en comunidades rurales e indígenas, además de que la capacidad para brindar servicios de alta especialidad está limitado a los hospitales pediátrico en la capital del estado y para enfermedades de adultos situado en Tapachula.

Hospitales sin equipos ni personal