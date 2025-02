Los equipos de circuitos inferiores viven hoy en la depresión, sin la ilusión del máximo premio deportivo posible: un ascenso que los impulse hasta la Primera División, que dé vida a sus sueños. En consecuencia, todos esos jugadores han quedado privados de la aspiración de mejores sueldos. Para colmo, no están indemnes al incesante bombardeo de anuncios de casas de apuestas. Caliente es la principal patrocinadora de la Liga Mx, ¡y su salvadora en tiempos de covid! Hipócritamente, los federativos soslayan el negro historial del dueño, Jorge Hank Rhon.

En abril de 2000 estuvo a punto de destaparse el caso de turbios arreglos en partidos contra Puebla (en 1988) y Tampico (1989) que involucraban al Atlante del entonces influyente directivo José Antonio García. De inmediato se orquestó una asamblea de presidentes en la que se determinó prohibir a todo afiliado (técnicos, directivos, futbolistas, etcétera) hablar de sobornos o componendas, bajo pena de ser suspendido de por vida en caso de no comprobar con pelos y señales su acusación… Todos entendieron el mensaje, y el estratega y futbolista que habían empezado a soltar la sopa enmudecieron.

La Comisión Disciplinaria de la FMF anunció antier fuertes castigos a jugadores del club neoleonés Real Apodaca, de la Liga Premier, por haber incurrido en apuestas, así como a un futbolista del tamaulipeco Correcaminos, de la Liga de Expansión. Sanciones que van de dos a 16 años de suspensión. El castigo está bien, la falta es grave; no obstante, de nuevo sale a relucir el doble rasero. Uno light o inexistente para los influyentes, los peces gordos, y mano de hierro para la tropa.

a Federación Mexicana de Futbol (FMF) rezuma hipocresía en grado superlativo. Aplica todo el rigor a futbolistas de equipos chicos y de circuitos inferiores; no obstante, soslaya y no investiga a directivos influyentes, empezando por el mandamás Emilio Azcárraga Jean (dueño del América, de Televisa ¡y hasta del balón!), acusado de haber cometido soborno para obtener los derechos de transmisión de Copas del Mundo; en ese asunto, por el contrario, se recurre a toda la influencia posible para que salga del trance.

Este personaje es impresentable en grado supremo, al punto de que en Estados Unidos lo declararon persona non grata y prohibieron su ingreso. Uno de sus empleados fue encarcelado, forzado a culparse del asesinato del periodista Héctor Félix, que incomodaba en extremo a Hank… Sintetizando, su cauda de pecados es de tal magnitud, tan pública y visible, que debió ceder el manejo de los Xolos de Tijuana a su hijo Jorge Alberto… Pero la Liga Mx está encantada, feliz y sin objeciones ni pudor por contar con su capital.

Dos de los principales socios de la Liga Mx, Televisa y Tv Azteca, están en un atolladero legal. Azcárraga reza para que la influencia del ejecutivo de su empresa, Bernardo Gómez, sobre el yerno de Donald Trump sea suficiente para salir airoso. El otro, Salinas Pliego, refleja en sus redes sociales toda su amargura y el odio hacia una acción ciudadana elemental: pagar impuestos… Tarde se les hace a los federativos para llevar a Zúrich en bandeja y con moño la cabeza de unos infelices futbolistas, de equipos de poca monta, con una tarjeta que diga: “Vean, fifos, ahora sí nos portamos bien”.

El arbitraje no da una. A Chivas le robaron un gol, pero el Rebaño mejora y pule a su joya: Hugo Camberos. El América perdió lo invicto ante la mejor propuesta del Necaxa, de Nicolás Larcamón. Los Diablos Rojos de Antonio Mohamed ganaron; sin embargo, el equipo no gusta. A Vicente Sánchez se le diluye la oportunidad, no parece el maquinista que requiere Cruz Azul… Pero todos los timoneles de esos clubes son foráneos y eso les garantiza el máximo de paciencia.

La zaguera de Rayadas, Rebeca Bernal (27 años), parte a la Liga estadunidense con las mejores expectativas para enrolarse con el Washington Spirit. No es un hecho menor, pues sucede en tiempos en los que cunde el desdén hacia los trabajadores mexicanos en el vecino país del norte. Al menos le reconocen su talento, como ocurre con la mediocampista méxico-estadunidense María Sánchez (28), jugadora del Tri y del Houston Dash, la mejor pagada de la NWSL… Santi Giménez sigue anotando en el Calcio, aunque le faltó fuelle en la Champions League.