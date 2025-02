A

estas alturas del partido, todavía existen muchas personas que piensan que los banqueros son personas que tienen tanto dinero que, como no saben ni qué hacer con él, prefieren seleccionar a otra gente que sea honrada, preparada y con ganas de trabajar para que lo hagan por ellos y que les compartan los beneficios conseguidos. Aun ahora, miles de ahorradores no logran entender que el dinero que los bancos otorgan en calidad de préstamos, no es propiedad de los accionistas de la institución, sino de la suma de los pequeños, medianos o grandes capitales que, como el tuyo (fiel y sufrido lector, acomódate en la categoría que quieras), son los que dan a la institución bancaria el sitio de importancia que cada una ha conseguido.

Está por demás insistir en que el diferencial que existe entre lo que un banco paga de intereses en el manejo de los centavos de sus cuentahabientes, y la cantidad de utilidades que le produce cada inversión realizada con esos fondos, es verdaderamente inconmensurable. Renglones más abajo daremos diversas informaciones a este respecto.

A todo lo anterior hay que agregar que los accionistas de cada banco son al mismo tiempo socios de otros muchos negocios, para los cuales necesitan ese dinero que está gozando de rendimientos privilegiados.

Veamos ahora, en diversas voces, cómo le ha ido a la banca nacional en los últimos meses: