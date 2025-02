D

e manera sumamente escandalosa (es decir, con la marca de la casa), el estrafalario presidente argentino, Javier Milei, cometió el pasado viernes una cadena de errores, que le generó demandas de tipo penal, solicitudes de juicio político para tratar de destituirlo y el más fuerte desgaste y descrédito del programa económico libertario que hasta ahora ha aplicado.

Milei, quien se hace percibir como experto en economía y en criptomonedas, fungió este viernes desde su cuenta de X como padrino, es decir, presentador y promotor, de una de esas criptomonedas, Libra, en el contexto de lo que se denominó Viva la Libertad Project. El presidente argentino señaló, cual comisionista, las bondades del proyecto privado que incentivaría el crecimiento de la economía del país sudamericano y el fondeo a pequeñas empresas. En el mensaje de Milei se agregaron las ligas del portal www.vivalalibertadproject.com y del contrato comercial correspondiente.

El encabezado del post era sumamente indicativo: La Argentina liberal crece . Cualquier seguidor de Milei y sus ideas y prácticas, con cierta disponibilidad de dinero, podría sentirse genuinamente impulsado a sumarse a un proyecto anunciado por el propio presidente de la República.

Pero todo terminó en una gran estafa, que afectó a más de 40 mil personas, generando una pérdida para estos inversores, y ganancia para un puñado de los organizadores del proyecto , de entre 80 y 100 millones de dólares. Milei había colocado su mensaje, virtual banderazo de salida de la estafa, tres minutos después de que los organizadores habían iniciado operaciones en Internet.