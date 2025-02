¡Qué extraño misterio poder coincidir en esta hermosa tarde! Ella quizá dejó de existir hace millones de años, pero en su luz permanece eterna, y yo, en mi brevísimo parpadeo de vida, tan efímero como el atardecer de ayer, siento que en el espacio infinito de mi interior brilla también una estrella que me hermana con ella, por nuestro origen común en el polvo estelar, y nos hace uno en la eternidad.

Carlos Noriega Félix

Agreden a normalistas de Atequiza, Jalisco

Por lo visto, el color del partido que gobierne no es obstáculo para utilizar la fuerza bruta. Tal es el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo de Atequiza, Jalisco, quienes fueron agredidos con saña el pasado 12 de febrero y privaron de su libertad a 36 de ellos.

La acción punitiva estuvo encabezada por fuerzas policiacas que dependen del gobierno de Movimiento Ciudadano en la entidad. El enorme crimen de los normalistas consistió en tratar de ocupar tres camiones, con los cuales pensaban trasladarse a Guadalajara con la finalidad de protestar por los recortes presupuestales a las normales rurales del país.

Lo dicho: tan malo el pinto como el colorado.

Enrique Ávila Carrillo

¿Cuál buen gobierno?

El 11 de diciembre en el Walmart Olivos, Iztapalapa, robaron mi cartera y con ella mis documentos oficiales y dinero. El 6 de enero pagué la reposición de mi tarjeta de circulación. Después de llamar y chatear en Locatel porque el pago no se veía reflejado, empleados de Semovi me indicaron que tengo que hacer el trámite en una computadora, no en celular, y como no tenía una al alcance, la empleada replicó váyase a un Pilares para la que la ayuden y colgó.

Días después, ya con mi computadora, me informaron que primero he de pagar tenencia para que me puedan dar la tarjeta de circulación y así verificar. Llamé al 55-2000-2000, donde me atendió Néstor González, de Anticorrupción y Buen Gobierno. No terminé de exponer que sólo quiero verificar, cuando me interrumpió con un cuando se calme nos puede volver a llamar y colgó. El trato que recibí es una muestra del abuso de una superioridad y poder que creen tener. ¿Cuál es el buen gobierno? La herencia de pagar por tener auto se mantiene desde 1968. En eso no hay descuento a mujeres ni a personas de la tercera edad, mucho menos exoneraciones. Pido se revise este rubro.

¿Será cierto que las cosas han cambiado?

Georgina Calderón Benavides