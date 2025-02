Afp

Periódico La Jornada

Lunes 17 de febrero de 2025, p. 22

Berlín. Decenas de miles de personas se manifestaron ayer en Berlín en rechazo a la posibilidad de que la extrema derecha gobierne, cuando el vicepresidente estadunidense acaba de lanzar un llamado muy polémico a los partidos alemanes para que no sigan condenando al ostracismo al partido Alternativa para Alemania (AfD). Con unos 30 mil participantes según la policía y 38 mil según los organizadores, la movilización contra AfD, a sólo una semana de los comicios legislativos en el país, parece disminuir. Una manifestación similar el 8 de febrero en Múnich juntó a 250 mil personas, y otra el 2 de febrero en la capital alemana congregó entre 160 mil y 250 mil participantes. El viernes, en un discurso contra Europa en la Conferencia sobre seguridad de Múnich, el vicepresidente estadunidense, J.D. Vance, pidió específicamente a los partidos políticos alemanes, y a la derecha clásica en particular, no seguir condenando al ostracismo a la extrema derecha.