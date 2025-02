Jim Cason y David Brooks / I

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 17 de febrero de 2025, p. 20

Washington y Nueva York., La decisión del presidente Donald Trump de suspender los egresos de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid), despedir a la mayoría del personal e integrar el trabajo de la agencia dentro del Departamento de Estado ha generado aplausos y condenas en Washington y en el mundo. Pero algunos aquí temen que la intención de Trump podría ser regresar la agencia a sus orígenes como herramienta de la CIA y la guerra encubierta que, entre otras cosas, ayudó a capacitar a fuerzas contrarrevolucionarias en Laos, y técnicas de tortura para la represión policiaca en Vietnam y Uruguay, entre otros países.

Hasta la fecha, la única declaración concreta de Trump es que desea clausurar a la Usaid. El impacto inmediato de la orden ejecutiva de Trump en enero fue la suspensión de programas que, entre otras cosas, estaban brindando alimentos, medicinas y apoyo financiero a cientos de miles de personas en el mundo, y el cese de miles de contratistas. Después de protestas iniciales contra estas medidas, el gobierno de Trump dijo que los programas humanitarios de la agencia podrían continuar, pero la interrupción de fondos ya ha provocado el fin de algunos proyectos. La semana pasada, un juez federal ordenó una pausa en el esfuerzo del gobierno de Trump de suspender a 2 mil 200 empleados permanentes como un primer paso en su despido.

Los 100 millones en programas de Usaid en México, la mayoría basados en acuerdos negociados con el gobierno mexicano durante los últimos seis años, han sido congelados, confirmó un ex funcionario del gobierno estadunidense a La Jornada. Los programas de Usaid para México son sólo una parte del total de 2 mil millones de dólares en asistencia extranjera otorgada a América Latina y el Caribe manejada por Usaid y el Departamento de Estado, casi todo lo cual está por ahora congelado.

Un desperdicio de recursos

Al pausar el financiamiento e intentar despedir a la mayoría del personal de Usaid, Elon Musk –el hombre que Trump ha designado para encabezar su esfuerzos en reducir el tamaño del gobierno federal– ha afirmado que la mayoría de las actividades y financiamiento de la Usaid son un desperdicio. Como ejemplos, la Casa Blanca resaltó proyectos como el de apoyar una ópera transgénero en Colombia y un cómic sobre transgéneros en Perú, dinero para cambios de género y activismo LGBT en Guatemala.

Dos ex funcionarios de Usaid entrevistados por La Jornada dicen que no son descripciones verídicas de esos programas. Una evaluación del Washington Post de un documento de la Casa Blanca sobre Usaid señaló que 11 de las 12 descripciones eran engañosas o erróneas.

La asistencia extranjera no es popular en este país y la Usaid es blanco fácil para el esfuerzo de reducción del gobierno encabezado por Musk. El plan inicial es despedir a la mayoría de los 10 mil empleados de la agencia y trasladar sólo unos 600 para continuar trabajando en algunos de los proyectos como parte del Departamento de Estado.

Pero las consecuencias de la manera en que se está impulsando esta reforma ya se manifiestan en el mundo, sobre todo en rubros de apoyos humanitarios. Etiopía ya ha despedido a más de 5 mil trabajadores de salud reclutados gracias al financiamiento estadunidense y Kenya está preparando suspender a unos 40 mil trabajadores de salud por lo mismo, reportó el New York Times. La Organización de Naciones Unidas informa que Estados Unidos es el país donante de asistencia humanitaria más grande del mundo. Por lo tanto, los cambios o retiro de apoyos en ese rubro tienen un impacto casi inmediato. Un ex funcionario de la Usaid comentó a La Jornada que si no se restauran los programas pronto, un millón 60 mil personas perderán su acceso a tratamientos de sida y 880 mil menores de edad severamente desnutridos perderán acceso a la asistencia alimentaria.

Más de la mitad de toda la asistencia exterior de Estados Unidos en 2023 fue dedicada a programas de desarrollo, asistencia humanitaria y programas de salud. Otro 22 por ciento del total fue destinado a programas de paz y seguridad y sólo 5 por ciento fue dedicado a programas de promoción de democracia, derechos humanos y gobernanza .

El destino del dinero