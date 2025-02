De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 17 de febrero de 2025, p. 24

Carlos Beas Torres, integrante de la dirigencia de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), denunció que el gobierno de Oaxaca, encabezado por el morenista Salomón Jara Cruz, abandonó a los habitantes de esa región, pues después de la emboscada perpetrada el jueves pasado por un conflicto territorial entre San Juan Mazatlán y Santo Domingo Petapa, en la que tres integrantes de la agrupación fueron asesinados, aún no hay presencia de ninguna corporación en la zona.

En este contexto, más de 200 organizaciones defensoras de derechos humanos locales, nacionales y extranjeras se solidarizaron con la Ucizoni y los habitantes de la comunidad San Isidro Platanillo, donde se perpetró el ataque. En un comunicado, demandaron a los gobiernos de Salomón Jara y de la presidenta Claudia Sheinbaum acciones urgentes para dar solución al conflicto.

Ayer hasta las 19:15 horas no se vio ninguna corporación policiaca, ni de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional o de la Marina, estatales, municipales, no hay nada, no hay ninguna seguridad en San Isidro Platanillo , informó un habitante de ese poblado.

Carlos Beas sostuvo que esto es un claro desacato a medidas cautelares emitidas la tarde del sábado por la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (Ddhpo), en las que se ordenó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aplicar mecanismos y acciones necesarias y efectivas para garantizar la seguridad e integridad de las personas originarias de la comunidad de Platanillo.

La Ddhpo ordenó también a la Secretaría de Gobierno –encabezada por Jesús Romero– que con base en sus facultades inicie urgentemente mesas de diálogo con los implicados en estos hechos, lo cual tampoco se ha efectuado.

Beas Torres dijo tener conocimiento de que ya hubo un acercamiento con las autoridades de Petapa, pero las de San Isidro Platanillo no han sido tomadas en cuenta a pesar que este pueblo es el afectado.

La localidad está sitiada por el grupo armado Los 33

Consideró que la situación es crítica en Platanillo, pues la localidad está sitiada por el grupo armado Los 33; incluso, alimentos y medicamentos escasean en el poblado debido al bloqueo, que empezó el día de la emboscada. Insistió en que pese a esta situación, ya conocida por el gobierno de Jara Cruz, éste no ha hecho nada por ayudarlos, y son necesarias acciones para salvaguardar a los más de mil 500 habitantes.

El miembro de la Ucizoni agregó que la situación en el área en conflicto es tensa, los habitantes temen la presencia del grupo armado citado pero la situación se habría podido evitar si la administración estatal hubiera intervenido desde el lunes anterior, cuando se recrudeció la disputa con la retención de dos trabajadores y la quema de maquinaria.

Recordó que el origen de las pugna es una disputa agraria que data de hace más de 50 años, pero el conflicto se reactivó en 2023, cuando se pretendió construir un camino del Bienestar, obra que ha sido rechazada por Petapa, con el argumento de que el trazo del proyecto cruza por la franja en conflicto, lo que derivó en un ataque armado que dejó una persona fallecida y dos heridos.