Lunes 17 de febrero de 2025, p. a12

Hace tres años, Isabella Fierro ingresó al exigente mundo del profesionalismo. Desde entonces, la golfista ha experimentado un sube y baja de emociones que pasaron desde una depresión, durante la pandemia, hasta las ganas de emular a su compatriota Lorena Ochoa.

Entre 2020 y 2021 me fue muy bien pero mentalmente la estaba pasando muy mal. Tuve depresión severa y pensé que llorando arreglaría todo. En los torneos ya no sonreía, no me divertía y dejé de ser yo misma. Decidí acercarme a un experto y desde entonces me siento mucho más segura, incluso si estoy fuera de mi zona de confort , comentó.

Fierro, de 24 años, buscará recuperar su tarjeta completa para disputar todos los torneos del calendario de la gira luego de que el año pasado completó su primera temporada por primera vez en su carrera.

“Tengo muchas metas ahora que mi equipo es más sólido y puedo controlar mis emociones. Quiero ser la mejor del mundo, ganar una medalla olímpica, ingresar al Salón de la Fama, crear una fundación y participar en torneos major. Me encantaría ser mamá y tener una familia”, explicó Isabella, quien hace unos días comenzó a trabajar con la agencia mexicana GS Sports Management, que ahora la representa.

Pertenecer a la LPGA es un reto para cualquiera. Se necesita respaldo económico y capacidad de adaptación por la exigencia de la gira.