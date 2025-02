Adriana Díaz Reyes

Lunes 17 de febrero de 2025, p. a11

Giuliana Olmos comenzó su carrera profesional en 2015 pero los grandes resultados llegaron hasta 2021. A partir de entonces, la tenista mexicana comenzó a escalar peldaños en el ranking mundial hasta llegar al número 38 que ocupa actualmente.

Una década después de su debut en el circuito WTA, y a pocos días de cumplir 32 años, la jugadora tiene cuerda para rato .

Me siento fuerte y experimentada. Después de que llegué a la final de Wimbledon, junto con Santiago González, tomé un segundo aire que me mantiene competitiva , comentó Giuliana.

La mexicana suma siete títulos en dobles, el más reciente de ellos hace dos semanas en Singapur. Su objetivo es seguir viajando por el mundo dejando una huella tricolor .

No está mal estar entre las primeras 30 o 40 del mundo, pero me siento con la capacidad de meterme entre las 20 mejores. Voy a hacer mi mejor esfuerzo jugando en torneos importantes que me den los puntos necesarios para escalar peldaños .

Jugar en la cancha principal de Wimbledon marcó la carrera de la tenista, quien fue subcampeona de dobles mixtos en el Abierto de Estados Unidos 2021. Su meta ahora, es levantar el trofeo para México.

En los registros históricos, sólo una pareja mexicana pudo ganar un título de Grand Slam. Fue en Roland Garros 1958, cuando Yolanda Ramírez y Rosa María Reyes se adjudicaron el título de dobles femenil.