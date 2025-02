De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 17 de febrero de 2025, p. 9

El León aprendió hace tiempo que su aspiración de ser campeón no pasa por las filigranas ni por el juego estético, tampoco por el intercambio de golpes. En la Liga Mx es mucho más que sus rivales, porque lo suyo es el futbol de equipo, ese que sale de la raíz sin jugadas individuales que pretenden ser sólo lucimientos. Para definir su reinado en siete fechas del torneo, La Fiera ejerció toda la confianza que otorga tener un capitán como el colombiano James Rodríguez para derrotar 2-1 al Atlético de San Luis en el estadio Alfonso Lastras.

James Rodríguez es enemigo de las segundas jugadas, prefiere crearlas y definir los partidos. Tarde se dio cuenta el Atleti que cuando el colombiano afinaba el pie en aras de descontar las aguerridas barridas de presión, no había quién pudiera frenar sus embates. Aldo Cruz no despejaba pelotas y Eduardo Águila tampoco actuaba de protector en las acciones de mayor riesgo. El duelo no sólo tuvo honores al buen juego, sino también intensidad y desgaste físico, valores que conocen los Panzas Verdes de memoria.

Como el corazón de un león nunca rehúye la lucha, John Stiven Mendoza atacó primero y abrió la cuenta en el marcador (minuto 2). El francés Sébastien Salles-Lamonge igualó las cosas (22), pero Paul Bellón, invitado sorpresa, anotó el tanto que sentenció la sexta victoria esmeralda en esta campaña (minuto 87). James dio dos asistencias.

El cuadro guanajuatense alcanzó la cima de la Liga con 19 puntos y es el único participante en primera división que no ha perdido un solo encuentro desde que comenzó la competencia este año. Los potosinos, con su quinta derrota en fila, siguen hundidos en la penúltima posición.

En La Bella Airosa, Pumas tuvo otra noche para el olvido. Cayó 2-1 a manos del Pachuca con la actuación estelar de John Kennedy, quien consiguió un doblete (minutos 16 y 45+1). Ignacio Pussetto hizo el descuento (93).