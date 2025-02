A

unque La habitación de al lado (Pedro Almodóvar, 2024) en ningún momento se refiere a Susan Sontag, toda la película está impregnada de ella. El hilo que une la pieza del cineasta español con la escritora neoyorquina, el secreto del mensaje de vida y muerte entre dos mujeres, la ilustración de un pacto, está en Sigrid Nunez, autora de la novela en que se basa, What Are You Going Through (¿Cuál es tu tormento? Anagrama, 2021).

También neoyorquina, Nunez (1951) entró en la vida de Sontag (1933-2004) a sus 25 años, cuando una casualidad hizo de la estudiante de literatura, la asistente de la famosa e importante intelectual, amada-odiada-temida, fulgurante autora de Contra la interpretación y Estilos de voluntad radical. La vida te da sorpresas, tiempo después Nunez se casó con David Rieff, hijo de Sontag, se convirtió en su nuera y pasó a residir bajo el mismo techo en River Drive 340, pues David vivía con su mamá, y a ésta no le gustaba estar sola.

El impacto de Susan en Sigrid antes, durante y después de que fue su suegra está narrado en Sempre Susan (Atlas & Co, 2011), testimonio entretenido, revelador (cuenta, por ejemplo, del divertido noviazgo de Susan con el más joven Joseph Brodsky), poco apologético y sencillamente escrito. Al conocerla, Susan enfrentaba un cáncer de mama fase 4 y, por tanto, su vida y su muerte eran asuntos primordiales. Sobrevivió a ese, y a un segundo cáncer años después; hizo falta un tercero, primario también, para matarla. Sigrid nunca fue fan de su suegra. Aunque la admiró definitivamente, podía ser insufrible. Y para su sorpresa, le resultaba aburrida como novelista y cineasta. ¿Cómo alguien que conocía tan bien los resortes de la mejor literatura y sabía enormidades de cine y fotografía era tan pesada para contar historias? Y chistes. Se pasaba de seria. Por eso su obra más apreciada es crítica, ensayística y testimonial.

Tiempo después, en 2016, Nunez escribió la novela en que se basa la cinta. Ambas tan impregnadas de Susan que rebasan lo que una biopic podría ofrecer. Sigrid deconstruye (¡oh, palabrita!) historias reales y crea su propio Iván Ilich. Tomando lo esencial de la trama, Almodóvar presenta esa mélange en el desdoblamiento de dos escritoras: Martha, una Tilda Swinton moribunda de cáncer, e Ingrid (clic a Sigrid de madre alemana), la vital y colorida Julianne Moore de ojos grandes y cabellera de fuego. La primera propone a la amiga rencontrada por casualidad (ambas fueron pareja de Damian, conferencista sobre el colapso climático, un John Turturro muy serio) que la acompañe a suicidarse. No que le ayude, de eso se encargará ella misma, sino que ocupe una habitación contigua y pueda ser quien descubra el cadáver apacible, producto de una eutanasia autoaplicada. No le va a avisar, advierte, sólo cerrará la puerta roja (rojo es el color del filme) el día que suceda.