a verdad es que a Lula da Silva no le faltaban razones para preocuparse: problemas en la relación con el Congreso, en especial con la Cámara de Diputados, precios de alimentos creciendo por encima de la inflación, dificultades para armar una estructura de comunicación capaz de disputar la diseminación de noticias en igualdad de condiciones con las mentiras y agresiones de la extrema derecha vinculada con el desequilibrado ex presidente Jair Bolsonaro… Y eso por no mencionar laberintos un tanto oscuros para nombrar supuestos aliados para cargos claves en el gobierno, y por ahí vamos rumbo a un largo etcétera.

Pese a todo eso, el viernes pasado cayó sobre Lula y su gobierno una bomba inesperada y de peso inédito. En ese día se conoció el resultado de una encuesta realizada por el instituto DataFolha, muy respetado, la cual indicaba que la aprobación de Lula se había desplomado olímpicamente para escasos 24 por ciento de los encuestados. Peor: fue justo en los segmentos que integran la base de sustentación de su gobierno y de su persona que se registró el peor debacle.

Eso ocurre, además, en vísperas de una tan anunciada y compleja reforma ministerial. Es decir que Lula deberá conceder aún más de lo que tenía previsto.

Por si fuera poco, tendrá que negociar con el peor Congreso de los últimos 50 años y en una posición debilitada.