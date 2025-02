ínez

Segunda de tres partes

Periódico La Jornada

Domingo 16 de febrero de 2025, p. 8

Cansada de soportar una vida llena de violencia durante su matrimonio de siete años, Aída Victoria Abraham Farah decidió denunciar civil y penalmente a su ex esposo agresor, Ricardo Plaza Porteous, y así solicitar límites judiciales para proteger su vida y la de su hijo Patricio, de nueve años, víctima también de su padre.

A partir de entonces, la guerra judicial en contra de ambos se intensificó. Con su alto poder económico, el agresor contrató importantes despachos de abogados, compró autoridades judiciales y finalmente cumplió su amenaza de quitarle el hijo a su madre.

Para ello, contó con la complicidad de las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México y del Poder Judicial. Sin pruebas, sin fundamento alguno, la agente del Ministerio Público Bárbara María Fernanda García Gómez determinó sorpresivamente que Patricio, quien vivía con su mamá, Aída Victoria, podría estar en peligro y por tanto decretó medidas de protección a favor de su padre Plaza Porteous, quien de manera sorpresiva en octubre del año pasado lo recogió del colegio para no permitir más la convivencia con la madre.

La medida era ambigua, pero cumplió su objetivo como sucede en estas marañas judiciales llenas de denuncias penales y civiles, fabricadas especialmente contra las madres víctimas de violencia vicaria, a fin de arrebatarles a sus hijos.

Y así, en este engranaje aceitado por la corrupción, ese mal endémico que afecta la procuración de justicia en México, el juez décimo sexto de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, José Jorge Cázares Viey-ra, decretó en la carpeta CI-FIBJ/UAT-BJ-1/UI-1 S/D/2793/06-2024, otorgarle los cuidados del menor a su padre.

“Llegan al juzgado y con una paupérrima probanza de una discusión familiar en el colegio, la (agente del) Ministerio Público le dice al juez que hay una violencia emocional y posible violencia física en contra del niño y el juez Cázares Vieyra, de un plumazo, sin prueba alguna, cambió todo el entorno familiar, social y emocional del niño, para otorgarle al padre los ‘cuidados y atenciones’ en su domicilio”, dice en entrevista con La Jornada el abogado del caso, Francisco Martínez Márquez.

Añade: El papá es una persona pudiente y tiene los medios para meterle mucho dinero a este tema. Hubo una corrupción desbordada en este asunto porque ni siquiera se promovió un incidente de guarda y custodia, no le dieron a la señora la oportunidad de manifestar lo que a su derecho conviniera de contradicción y a la justicia, que son derechos totalmente conculcados .

Estrategia legaloide

Lo único que quería de ti era un hijo y ya te lo quité, no me interesas más , le dijo Plaza Porteous a su ex esposa Aída Victoria, cuya vida dio un vuelco dramático después de que le arrebataron a su hijo.

En junio del año pasado, escuchó cómo el agresor le gritaba al niño: pendejo : Yo agarré el teléfono y le colgué . Él se puso muy mal y empezó a amenazarme, muy agresivo, se puso como loco y me escribió unos mensajes muy fuertes donde se ve el odio que me tiene. Todo eso lo incluí en la demanda y también lo usé para un examen que me hicieron para determinar el daño sicológico que me ha causado”.

La venganza de Plaza Porteous no se hizo esperar. En un evento deportivo del colegio, se registró un intercambio de palabras entre la madre y hermano de Aída con él y a partir de ese momento los denunció: Declaró puras mentiras, diciendo que mi mamá lo amenazó de muerte, que mi hermano lo golpeó en la entrega de premios, puras mentiras; que mi hijo lloraba porque tenía miedo de que mi hermano fuera a matar a su papá. Hay testigos que desmienten esa versión .

La denuncia de su ex marido fue contra María del Socorro Farah Capur y Salim Neme Abraham Farah, abuelita y tío maternos del niño: Él fue a una fiscalía que no era competente en Benito Juárez después de que se enteró de que Aída ya lo había denunciado por violencia vicaria y violencia familiar y como desquite le quita al hijo , dice el abogado Martínez Márquez.

Sostiene además el defensor: la (agente del) Ministerio Público García Gómez le concede unas medidas de protección, pero no en contra de Aída Victoria, sino en contra de la abuelita materna y el tío del niño, que es el hermano de Aída. Ricardo Plaza Porteous es un megalómano, un narcisista que está usando al niño como un instrumento de tortura contra su propia madre. Él sabe que el punto más débil de la señora es su hijo, por lo tanto, buscó una estrategia bastante abyecta para arrebatárselo .

Comenta que las imputaciones que hace Plaza Porteous en su denuncia son solamente por supuestas agresiones verbales de parte de la abuelita y del tío del niño, mas no de la mamá y mucho menos hacia el pequeño.