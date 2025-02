Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Domingo 16 de febrero de 2025, p. 6

Una nueva controversia empezó a gestarse ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues mientras el proyecto de engrose de la sentencia en torno a las suspensiones otorgadas contra la reforma judicial dice que no debieron ser otorgadas , se deben revocar y los jueces no podrán conceder amparos que contravengan los cambios constitucionales en esta materia, la Dirección de Comunicación Social de la SCJN difundió una tarjeta informativa en la que afirma que en la sesión del pasado jueves, en la cual los ministros abordaron el tema, no se instruyó a los jueces revocar las suspensiones otorgadas contra la reforma judicial y la elección para ministros, magistrados y jueces.

Solamente, agrega, se determinó que los juzgadores tienen que revisar las demandas de amparo, en lo que es estrictamente electoral se tienen que pronunciar .

La elaboración del engrose, es decir la sentencia ya con todas las expresiones realizadas por los ministros y con las determinaciones que se denominan efectos, estuvo a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y plantea que las suspensiones concedidas deben ser revocadas porque su otorgamiento genera una afectación mucho mayor al orden público que el beneficio que los solicitantes podrían obtener .

También puntualiza: Desde este momento, el pleno de la Corte aclara que esta libertad de apreciación de los jueces para conceder amparos contra la reforma judicial, ha cesado. Esta sentencia es el punto de partida desde el cual se debe entender que las suspensiones de todos estos amparos desbordan los límites materiales del artículo 107 constitucional .