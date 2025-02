Estoy sorprendido de que, efectivamente, ya no vemos pasar muchas personas; yo esperaba que las medidas que proclamó Trump no afectaran el flujo, pero me sorprende que sí , indicó en entrevista.

Por el contrario, subrayó, vienen a pedir ayuda, comida, porque van de regreso. Por lo visto, las políticas de Trump sí están surtiendo efecto .

Consideró que las acciones contra los migrantes sólo provocarán que se encarezcan los servicios de los traficantes, además de sumergir a las personas en una crisis mayor porque se quedan sin opciones para huir de la violencia, la persecución política y la pobreza de sus países.