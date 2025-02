K

ermés, fiesta popular al aire libre con juegos, rifas, bailes y concursos que se realiza con fines benéficos y se puede celebrar en escuelas, iglesias o parques, entre otros lugares. Luego de la bonita corrida-celebración en la Plaza México –el concepto de máxima grandeza taurina de la actual empresa– con motivo de la despedida del diestro valenciano Enrique Ponce, algunos aficionados pensantes externaron su parecer, que comparto con el lector.

Sergio Martín del Campo. Se fue el pinchador de Valencia y con él los poncistas, esos miles que no eran aficionados a la fiesta brava, sino a una fecha: 5 de febrero, y a un apelativo: Ponce. Ingenua, desorientada y melosa clientela sin más objetivo que ser parte de la historia y de un diestro de época al que, junto con la empresa, mimó, consintió, chiqueó y llenó de arrumacos durante muchos años en que los viscerales poncistas loaron sin reservas hasta su modo de caminar: Si dijeron amarte y no te amaron / si dijeron quererte y te engañaron / perdona al corazón que te ha mentido / por lo feliz que con mentir te hicieron…

Marcial Fernández. Yo no he asistido a ningún espectáculo, sea de la índole que sea, en el país o en el extranjero, en el que se desprecie y maltrate al público como lo hace la actual empresa de la Plaza México. Y lo peor –que no es lo peor si pensamos en lo colectivo, en lo que nos pertenece culturalmente–, son de vergüenza ajena. No hay manera que un taurino no suscriba tus palabras de la columna del 9 de febrero pasado.