Es hora de recuperar la memoria histórica

500 años del magnicidio de Cuauhtémoc, hay círculos en México que continúan la narrativa de Hernán Cortés y de los invasores, quienes tenían que mentir para encubrir sus crímenes. Hay sabios oficiales que hablan de la muerte de Cuauhtémoc como si hubiese fallecido en su cama.

Hay quienes hasta lo acusan de matar a los hijos de Moctezuma por competir por el trono (los mataron los españoles la noche del 30 de junio de 1520 junto con su papá). Aquí no había trono, no era Europa, tenían un sistema político, económico, social original que los españoles nacidos en el siglo XV ni podían ni querían entender. Se elegía al tlatoani por méritos y Cuauhtémoc a sus 20 años los tenía de sobra.

Dicen que fue ajusticiado , porque Cortés y Bernal inventaron un juicio , lo asesinaron el 28 de febrero de 2025 y Hernán escribió su carta mentirosa al rey hasta el 3 septiembre de 1526.

¡Cuidado con las fuentes! Los invasores criminales y los cronistas coloniales vigilados y censurados por la inquisición y la Corona no podían decir la verdad. ¡Es hora de recuperar la memoria histórica, desechar las calumnias colonialistas contra nuestra cultura y conocer cómo era la vida en el Anáhuac.

Pablo Moctezuma Barragán

Desaparición forzada de Emil Bustamante

El doctor y sociólogo rural Emil Bustamante cumple 43 febreros de haber sido detenido y desaparecido por el elementos del ejército guatemalteco un sábado 13 de febrero de 1982, visto vivo el 23 de marzo de ese mismo año, brutalmente torturado, en un cuartel militar de la capital guatemalteca; ese día el genocida general Efraín Ríos Montt tomó por asalto el poder junto con un grupo de jóvenes militares sedientos de poder. Así se escribió una de las etapas más sangrientas cometidas por las fuerzas del Estado contra población civil desarmada maya y contra la diferentes organizaciones y la Universidad de San Carlos, de la cual era miembro mi hermano Emil. Con sus escasos 32 años había sido estudiante destacado, catedrático y funcionario de dicha institución. Han transcurrido 43 años y no sabemos nada de él, las gestiones legales no han fructificado. Hoy, más que nunca, la desesperanza nos embarga, ya que el Ministerio Público, ente obligado a investigar estos casos, especialmente la Fiscalía de derechos humanos, está al servicio de las élites económicas, políticas, militares y narcotraficantes, todos enemigos de que la verdad sobre el paradero de 45 mil detenidos desaparecidos ocurridos durante 36 años que duró el conflicto armado salgan a la luz, con nombre y apellido de los perpetradores. De nada sirve que un presidente honesto haya llegado al poder si está atado por los poderes Legislativo y Judicial para acceder a los archivos militares dónde constan las operaciones de contrainsurgencia aplicadas a todo aquel que pensara y luchara por el bien común. La piel se nos ha marchitado pero no la lucha por su búsqueda que no terminará hasta el último aliento de nuestra vida.