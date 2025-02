La página digital El Destape publicó que la participación del mandatario argentino en una estafa global generada con la memecoin $Libra generó una caída de la capitalización bursátil del mercado por 6 mil millones en sólo tres horas de operaciones.

La difusión de la estafa global estaba pensada realizarse con la utilización de cuentas verificadas pero intervenidas por piratas informáticos, que pasaban a simular pertenecer a personalidades, como el propio Javier Milei o el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lo que generaría un mercado marginal destinado a la captura de inversionistas incautos , señala el medio.

Agrega que, en dicho caso, “se presentó como el vehículo para canalizar financiamiento a proyectos de inversión de personas y empresas con dificultades para acceder al mercado formal del crédito denominado Viva La Libertad Project. Significaba que quienes invertían en esta moneda estaban generando recursos a fin de financiar actividades económicas en Argentina (lo mismo planteaban para Ecuador).

Se salva el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa

En Ecuador, Noboa no hizo eco y el intento de estafa no se pudo concretar, por lo menos en el volumen de lo que ocurrió con la moneda promocionada por los libertarios.

Ante el escándalo, el mandatario argentino intentó una justificación culpando a la oposición. “Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el mensaje)”, se lee en la primera parte.

Milei añadió: A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño quiero decirles que todos los días confirman los rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo . El presidente no tiene potestad de aconsejar una inversión financiera, señalan medios locales. De acuerdo con el Código Penal de la Nación se trata de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas . El artículo 265 establece que ese accionar será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo .

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que Argentina se convirtió “en un casino donde el croupier es el mismísimo presidente, algo que nunca en la historia se había visto antes”.

Desde la Cámara de Diputados solicitaron formalmente que la jefatura de Gabinete, liderada por Guillermo Francos, explique la naturaleza de la publicación y se prepara un juicio político ante esta situación y las últimas medidas temibles que tomó el mandatario por decreto. El bloque de diputados peronistas de Unión por la Patria anunció que presentará un pedido de juicio político contra Milei, a quien acusan de promover en sus redes sociales una estafa cripto .

Asimismo, el presidente colombiano Gustavo Petro, criticó a su par argentino y lo exhortó a invertir en café colombiano ya que no lo hacen magnates estafadores, sino el campesinado .