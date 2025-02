Lora habló con su publico. Los incitó no sólo a escuchar sino a ser ellos mismos en plenitud de desmadre.

Y ésto lo ha hecho por décadas en lugares marginales tanto como en los del mainstream, como este estadio. Al margen está su rasgo prolífico. Lora tiene más de 500 canciones, algunas plasmadas en 30 discos, cuya característica es lo gráfico y literal, la vida cotidiana de cierto sector social.

El Tri con Rafa Salgado, Lalo Toral, Lalo Chico, Óscar Zárate, Charlie Valerio, Alejandro Álvarez, y por ahí, Felipe Chacón y Antonio Alba (el danzante y su grupo que inicio el espectáculo), denunciaron con sus rolas la corrupción, las injusticias, la opresión a clases marginadas, demostrando en sus composiciones preocupación por algunos sectores sociales como los niños y adolescentes.

Y todo esté empuje ha sido por culpa del rocanrol . Acto seguido se escuchó Todo por el rock and roll y una lluvia de rolas para ser felices , puntualizó el roquero gritón que agradeció a la gente que vino de toda Latinoamérica. Y también a la banda chilanga . Y soltó Chilango incomprendido. Si quieren cantar está bien, si no, me vale verga , dijo Lora con florido español, clásico en él.

Es más, si Lora no suelta improperios no es un concierto de El Tri, cuyo logro es el de su presencia, el de su transversalidad en las generaciones, que presentes cantaron al unísono sus rolas. Pero reclamaba que no lo siguieran: en redes sociales van a decir que los asistentes al GNP no tienen huevos .

Lora, especialista en mostrar sus posibilidades comunicativas con la canción roquera, cantó, tocó, gritó y dirigió a sus seguidores que todo le aplaudieron y que en cada oportunidad le reviraban diciéndole hulero, hulero ; al menos así se escuchaba.

Sonaron rolas como Perro negro y callejero, Metro Balderas, El niño sin amor, Abuso de autoridad, Todo me sale mal, Chavo de onda, Pobre soñador, Todo por el rock and roll, A huevo la cagas, Viva el Rocanrol, Las piedras rodantes, María Sabina, entre otros de sus éxitos... piezas que hicieron la fiesta porque muchas de ellas ya son parte del imaginario popular mexicano, lo que ha erigido a El Tri como un legado chilango para la humanidad.