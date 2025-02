No obstante, los factores internos son los que han favorecido el crecimiento de las empresas. Las que tienen o han tenido la capacidad de permanecer, de desarrollarse y evolucionar es porque que tienen liderazgo; quienes inician la empresa, los dueños, tienen una visión a largo plazo para construir algo hacia el futuro, pero de manera importante también la capacidad de administración y planeación financiera , explicó el investigador.

Si bien destacó que no es malo que sean pocas, también recordó que otras siguen sobreviviendo, aunque ya no pertenecen a las mismas familias, pues fueron compradas por firmas extranjeras.

No tenemos el volumen de compañías centenarias como en otros países y cuando se compara con Alemania, Japón o Francia, vamos más atrás , señaló por separado Ulrick Noel, consejero de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM).

Muchas de las empresas no tuvieron esa capacidad y tronaron.

Por su parte, Noel comentó que uno de los elementos claves es la profesionalización, pues es natural que las nuevas generaciones no estén interesadas en participar en los negocios , algunos quieren seguir, otros no, prefieren no reinvertir los dividendos.

No obstante, comentó que en México la profesionalización en las empresas está cambiando, aunque en otras naciones eso ya se hacía desde hace 60 o 70 años.

Vamos al menos 50 años atrás la profesionalización de la gestión de las familias y su relación con sus compañías, que los hicieron personas de alto poder adquisitivo.

Recordó que entre 1920 y 1995 México vivió una serie de crisis muy importantes , que incluyeron presiones inflacionarias, cambiarias y reformas regulatorias, entre otras.

Mencionó que otro factor importante es el mercado de capital y el acceso a la inversión. Apuntó que el capital extranjero ha tenido dos vertientes: cuando invierten para ayudar a crecer el negocio y cuando adquieren la empresa, es decir, no la desaparecen, pero es controlada por un grupo más grande o un grupo de inversión.

Ambos expertos mencionaron que una de las condiciones que han ayudado a sobrevivir a las empresas centenarias es el sector donde se encuentran, pues en el caso de la tequilera no hay muchas firmas que compitan por cuestión de la denominación de origen.

De la Peña resaltó que uno de los mayores retos en el país es que más de 90 por ciento de las empresas en la nación son micro, pequeñas y medianas, muchas de ellas en la informalidad, lo cual impide que tengan acceso al financiamiento. Acotó que el reto es pasar a la formalidad y dejar de vivir del día a día.