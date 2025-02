Y de ahí, por cierto, regresar a los consumos sectoriales de energía secundaria, arribar a refinerías y beneficiadoras, ahora por el lado opuesto. Y llegar de nuevo al inicio izquierdo.

Maravilla de instrumento fundado en la termodinámica, pero también en la economía política y su crítica, a más que en la sociología y en la ciencia política.

Sí, no hay reposo para comprender no sólo la evolución de los recursos, sino para identificar transformaciones, pérdidas, usos propios, usos ilícitos, por decir lo menos. ¿Por qué no hay reposo? Porque la maravilla del cambio tecnológico obliga a revisar una y otra vez los diversos elementos del balance de energía, pero también la transformación de los hábitos sociales para cuidar la generación de elementos nocivos para la sociedad. Así como determinar los elementos remediales, lo que hoy fuerza a identificar no sólo las emisiones de carbono de los procesos de consumo, sino previos y posteriores, la famosa huella de carbono, pero en una perspectiva de análisis histórico de largo aliento, prospectivo, de larga duración. Polémico y controversial, pero también esperanzador.

Nos falta indicar el ingreso por las partes superior e inferior. Nos enfrentan, respectivamente, con el proceso integral de los fósiles –crudo, gas natural, carbón–, en sus diferentes calidades, o con el proceso también integral de los limpios: energía nuclear y renovables agua, sol y viento, además de vapor endógeno, fuerza motriz y térmica de corrientes marinas.

Y ahora –lo veremos– hidrógeno verde e hidrógeno azul. Sin olvidar biocombustibles y la leña, de extraordinaria relevancia en el mundo rural y en las zonas pobres y extremadamente pobres del desigual e injusto mundo energético.

Lo cierto es que hoy la producción de energía con esos recursos limpios sólo representa 18 por ciento del consumo final. Por eso la urgencia de una transición energética de largo aliento. La describiremos. De veras.

