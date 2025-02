Siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y me doy cuenta de que las estrictas normas de la AMA son una protección importante para el deporte que amo. Sobre esta base he aceptado la oferta de resolver este procedimiento con una sanción de 3 meses , explicó el italiano en un comunicado.

Un día triste para el tenis

Jannik se perderá los torneos de Miami, Indian Wells, Montecarlo, Madrid y regresará recién en el Masters 1000 de Roma, justo antes de Roland Garros.

La supuesta discreción caso por caso es, de hecho, simplemente una cobertura para acuerdos personalizados, trato injusto y sentencias inconsistentes , fueron algunas de las palabras de la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis.

La WADA dijo que sería una sanción de uno o dos años. Obviamente, el equipo de Sinner hizo todo lo posible para seguir adelante y aceptar una sanción de tres meses, sin perder títulos ni premios. ¿Culpable o no? Un día triste para el tenis. La justicia no existe , opinó Nick Kyrgios.

Con información de Afp