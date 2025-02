Alberto Aceves

Domingo 16 de febrero de 2025

En México hay casi medio centenar de apuestas por un solo partido. Cualquier usuario puede jugar por un número determinado de saques de esquina, tarjetas amarillas, expulsiones, goles, minutos, autores y penales en casinos en línea o plataformas ilegales, donde la expectativa de ganancia es todavía mayor. En la Liga de Expansión y Liga Premier –segundo y tercer nivel en el futbol profesional–, la Comisión Disciplinaria identificó en semanas recientes una serie de conduc-tas que contravienen los principios de este deporte, como aquel código básico de competir para ganar. Según su investigación, siete jugadores de Real Apodaca y Correcaminos estuvieron involucrados en la manipulación de encuentros oficiales y, por tanto, fueron acreedores a una pena combinada de 57 años de castigo.

Seis de los implicados pertenecen a la plantilla del equipo regiomontano (Martín Adolfo Viera, Eduardo Isai Banda, Marco Antonio Valdéz, Aldo Emiliano Mota, Jorge Carlos Sánchez y Óscar Alejandro de Luna, separados por la directiva) y uno más a la de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (Francisco Tede). Aunque el órgano disciplinario y los equipos no revelaron los nombres de los elementos ni dieron detalles concretos sobre su forma de operar en los partidos, y si se trató de uno o de varios, fuentes confirmaron que Aldo N, de Apodaca, y Francisco N, de Correcaminos son los señalados con 16 años de suspensión en el dictamen presentado ayer por las autoridades de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Tres futbolistas recibieron sanciones por siete años y dos más con dos, todos ellos del equipo de Nuevo León. Dentro de la indagatoria, la Comisión recabó un listado de pruebas, testimonios y otorgó el derecho de audiencia a los jugadores relacionados. El análisis determinó tiempo después aplicar los castigos más severos de acuerdo con el Reglamento de Sanciones y los Códigos de Ética de la FMF y la FIFA. La sanción es derivada de la manipulación de partidos, hecho que contraviene las disposiciones de los estatutos anteriormente citados , informó el órgano disciplinario en su resolución oficial.

Las penas comprenden la prohibición de participar en cualquier actividad relacionada con el futbol profesional, ya sea deportiva, administrativa o de representación. Dada la relevancia del caso, la FMF notificará a la FIFA sobre el dictamen para que este se haga váli-do también fuera del país. Las dos instituciones están advertidas que, en caso de reincidencia, se iniciará un proceso de desafiliación.