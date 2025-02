J

avier Aranda tiene 65 años pero podrían ser 100, porque la comunicación en audio y en pantalla, en escritura y en cualquier foro público, no tiene secretos para él. Oí su voz por primera vez hace 20 años, y pensé que ojalá todos los creadores mexicanos tuvieran a un Javier Aranda para leer su obra en la sala principal de Bellas Artes, porque resonaba en el techo y en todos los palcos y las hileras de sillas de terciopelo rojo. Desde entonces, la voz de Javier Aranda ha ido cubriendo espacios no sólo de la República Mexicana, sino de Europa y Estados Unidos. Es una voz cálida y familiar, de credibilidad absoluta, porque a Javier Aranda se le cree con sólo oírlo. Lo reconocen en el trolebús.

¿Qué hora es? , preguntó un usuario en el Metro, y una chica que le daba la espalda se volvió hacia él y le dijo: Usted es Javier Aranda .

Esta voz enmudeció a partir del 16 de enero de 2025 y nos dejó huérfanos, porque muchos seguidores establecen una relación de gran simpatía con una voz determinada.

Javier Aranda dio voz a toda la obra poética de José Emilio Pacheco para la editorial Planeta. Desde 1998 empezó a grabar textos breves para televisión; en 2000 se incorporó a Televisa con un programa En la opinión de…, con la intervención de un escritor, un intelectual o un científico que daba su opinión sobre temas de actualidad. Fue una barra muy plural en la que participaron personajes como Carlos Monsiváis, Carlos Montemayor, René Druker, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Federico Reyes Heroles e Iván Restrepo.

La nueva administración cortó de tajo su participación en el Canal 22. Se le avisó un día antes, y a partir de enero quitaron a todos los colaboradores del noticiero: Leonardo García Tsao, Miri Murakami, Patricia Betaza, Kimberly Armengol Janssen; también desapareció la barra Debate 22, en la que participaban Gabriela Tlaseca, Jacaranda Correa, Kimberly Armengol, Guillermo Osorno y el propio Javier Aranda. Eliminaron los programas Con la x en la frente, en el que se visibilizaban museos, galerías de arte, conciertos, las Utopías, gran proyecto cultural de la actual jefa de gobierno, Clara Brugada, o el olvidado Faro de Oriente. El otro programa eliminado fue Transcultura, que en su primera temporada dio voz a los problemas de la gente transexual, cuyo promedio de vida es de 35 años. En este programa se hizo la última entrevista al magistrade Ociel Baena, cuya muerte aún no se ha esclarecido.

En la segunda temporada de Transcultura se abordaron las migraciones que han llegado a México para enriquecer nuestra ciencia y nuestra cultura; fueron parte de esta segunda temporada Hermann Bellinghausen; Walter Urrutia, del Museo Nacional de Culturas Populares; Humberto Mussachio; Susana Cato; Pedro Miguel, colaborador de La Jornada; Emmanuel Haro; Carlos Martínez Assad, y Mary Farquharson, y ya no se transmitieron ocho entrevistas más, entre las que se encuentran las de Enrique Norten y la de Annie Pardo.

−¿A qué se debe, Javier, esta notoria injusticia?

−A que no compartí la política editorial del área de noticias. No me gustó la escasa cobertura de la muerte de Silvia Pinal, la actriz que escogió Luis Buñuel para protagonizar Viridiana. No me gustó que a la directiva del Canal 22 no le pareciera relevante iniciar el noticiero con la nota del Premio Cervantes 2024 a Álvaro Pombo. Tampoco estuve de acuerdo en llevar todos los días insertos de la mañanera que no fueran de cultura y abarcar la totalidad de información de la Secretaría de Cultura.