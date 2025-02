Omar González Morales

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 16 de febrero de 2025, p. 3

La Trinidad Tenexyecac, Tlax., En los talleres de cerámica de la familia Vázquez Corona, uno de los tantos que se dedica a la creación de cazuelas moleras y arroceras de barro, no sólo se han creado piezas de arte, sino historias que representan la vida de generaciones. Se encuentra arriba de una casa ubicada en una colina, con vegetación; para llegar, hay que caminar con cuidado por un sendero pequeño e inclinado.

En ella trabaja Álvaro Vázquez Corona, maestro que lleva 40 años trabajando el torno. Es la gran herencia que recibió de su padre, alfarero que recorrió Puebla y Tlaxcala. Ahora, junto con su hermano, sigue con la tradición familiar.

Cuando queremos ganar buen dinero tenemos que trabajar mucho, mucho. Puedo aventarme hasta tres o cuatro cazuelas por día, pero uno no puede apurarse o producir de más, porque hay que esperar unos 15 días a que sequen bien, dependiendo del clima , aseguró Vázquez Corona en entrevista con La Jornada.

El maestro explicó que el barro viene en bruto: “hay que secarlo y molerlo para que quede polvo; después se revuelve con agua para que tenga la consistencia que se requiere. Para esto hay que mezclar dos tipos de barro, para que quede bien.

“La tierra no es como la de antes, se va ‘cansando’, ya no tiene la fuerza. Es como nosotros, parece broma, pero así lo veo, las personas ya no llegamos a 80 o 90 años; los señores de antes, con esa edad y están enteros, y a nosotros ya nos cuesta”, señaló el maestro alfarero mientras da golpecitos con una piedra al barro, el cual colocó sobre un metate.

Vázquez comenzó a trabajar a los 13 años, para ayudar a su madre con los gastos de la casa. De 10 hermanos, él es el segundo. Estudió hasta la secundaria; tras eso, su vida quedó en el taller de la familia. Luego se casó y tuvo tres hijos. Afortunadamente, su gran calidad de artesano alcanzó para procurarles una buena vida, y aunque su interés por trabajar la cerámica era grande, mejor los puse a estudiar , comentó.

Estoy muy orgulloso de mis muchachos; siempre fueron buenos en la escuela, salieron rápido de la preparatoria y se fueron a Puebla, a estudiar en la Benemérita Universidad. Salieron de informática y con mención honorífica, y al poco tiempo regresaron y me sacaron de trabajar , apuntó contento el alfarero.

Hace seis meses, uno de sus hijos falleció y dejó a su esposa con sus dos pequeños. Para apoyarla, Vázquez Corona tuvo que regresar a trabajar de alfarero. La pérdida de su hijo le ocasionó una parálisis facial, tuvo que esperar, pero no dejó de trabajar.