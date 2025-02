En el caso de la colonia Educación, explicó que la alcaldía reportó la adquisición de cámaras en 10 mil pesos cada una, pero el catálogo de conceptos refiere un precio de mil pesos, y su resolución no corresponde a la que fue solicitada por la comunidad e incluso se les informó que no son compatibles con los equipos de Base Plata de la alcaldía.

En algunos casos los dispositivos se instalaron en puntos distintos al del mapa que se entregó a la alcaldía y en otros sobre postes de la CFE y Telmex sin autorización.

En la unidad territorial Copilco Universidad II los vecinos denunciaron que se realizaron trabajos distintos a los que decidió la comunidad en la consulta.

En Paseos de Taxqueña, para el cambio de la nomenclatura de las calles la empresa contratada colocó postes de plástico –no de lámina, como se especificó en el catálogo de conceptos– y 30 por ciento ya se cayeron.

Vecinos de Ex Ejido de San Francisco Culhuacán denunciaron que van cuatro presupuestos participativos que no se aplican y en Romero de Terreros se instalaron nueve cámaras que no funcionan. El diputado agregó que Recursos Financieros de la alcaldía reportó 24 presupuestos participativos con nulo avance y algunos con 3, 4 y 14 por ciento.