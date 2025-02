A

partir del análisis de Marx del régimen de Louis Bonaparte −sobrino de Napoleón I, el presidente de Francia (1848-1852) y luego el emperador Napoleón III (1852-1870)−, que inspiró en el 18 de brumario de Louis Bonaparte (1851) la famosa idea de que la historia siempre ocurre dos veces: la primera vez como tragedia, la segunda vez como farsa , el bonapartismo pasó a caracterizar en la teoría marxista −y más allá de ella−, una situación de polarización social entre las clases antagónicas que, al neutralizarse, permitían el surgimiento de una tercera fuerza, liderada por una figura carismática, en cierto modo externa y capaz de concentrar el poder apelando directamente al pueblo, por encima de los modos tradicionales de representación. Entendido como una forma híbrida −que combinaba el elitismo y el plebeyismo, el autoritarismo y la democracia plebiscitaria, sociedad jerárquica y unión nacional por encima de las clases−, el bonapartismo fue retomado luego por diversos teóricos (Thalheimer, Bauer, Trotsky, Gramsci) para analizar los fenómenos políticos que no se dejaban encasillar fácilmente.

Para Marx, el ascenso de Louis Bonaparte marcó la última forma del dominio burgués y también la decadencia de esa clase, la única forma de gobierno posible en un momento en que la burguesía ya había perdido, y la clase obrera aún no había adquirido la facultad de gobernar la nación . En este sentido, el bonapartismo era una tendencia política de ninguna manera exclusiva de Francia. Varios países de Europa tenían regímenes bonapartistas al igual que −como bien apunta Domenico Losurdo− Estados Unidos bajo presidentes tan diferentes como William McKinley (1897-1901), Theodore Roosevelt (1901-1909), Woodrow Wilson (1913-1921) o Franklin Delano Roosevelt (1933-1945) ( Democracy or Bonapartism, Verso, 2024, p. 167-174). El ejemplo de EU constituía en particular, según Losurdo, una especie de bonapartismo blando ya que la sucesión allí era históricamente suave , desarrollándose sobre una plataforma unificada en la que los candidatos competían por el cargo del líder supremo de la nación e intérprete del espíritu estadunidense (p. 294).

En este sentido, si una de las características del bonapartismo es la exteriorización del conflicto, esta técnica, según Losurdo, alcanzó el zenit en EU gracias al culto del americanismo que hizo posible considerar las ideologías no deseadas y sus seguidores como ajenos al alma y al espíritu estadunidense y expulsarlos. Este rito de expulsión era aún más fácil dada la presencia masiva de inmigrantes, a menudo en condiciones pobres, propensos, sobre todo en tiempos de crisis, a adherirse a movimientos de protesta e identificables así como externos , al igual que lo eran todos aquellos que se adherían a ideologías y movimientos considerados ajenos .