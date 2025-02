Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 15 de febrero de 2025, p. 13

En el contexto del Día del Amor y la Amistad, que se celebró ayer, ONU Mujeres llamó a construir relaciones de pareja en igualdad, no sólo en esa jornada, sino todos los días, porque donde hay amor no hay violencia y no hay control , aseguró.

Esa instancia de Naciones Unidas precisó que las relaciones afectivas en pareja, familia y con amistades se construyen sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo.

En el contexto de la campaña permanente contra la violencia hacia las mujeres, ¡Es tiempo de mujeres sin violencia! del gobierno federal, y por la conmemoración de la efeméride, la Secretaría de las Mujeres subrayó que es una fecha para celebrar el amor que suma y agregó que un amor igualitario es libertad, apoyo y elección mutua .