Sanjuana Martínez

Primera de Tres Partes

Periódico La Jornada

Sábado 15 de febrero de 2025, p. 12

Aída Victoria Abraham Farah conoce el dolor más grande que puede sentir una madre al no poder ver a su hijo, un dolor que aumenta con la injusticia cometida por el juez José Jorge Cázares Vieyra, quien sin razón judicial determinó prohibirle su legítimo derecho a la convivencia.

Sin poder contener el llanto, Aída Victoria tiene cuatro meses que no ve a su hijo Patricio de nueve años. Y sin embargo, la tristeza, el miedo y la zozobra no le han impedido seguir luchando por volver a abrazarlo.

Su historia es como la de muchas otras madres mexicanas que se enfrentan diariamente a la violencia vicaria de sus ex parejas; hombres que utilizan su poder económico o político para comprar autoridades judiciales y perseguir, amenazar y agredir no sólo a ellas, también a sus vástagos.

Aída Victoria jamás imaginó que Ricardo Plaza Porteous, el hombre encantador del que se enamoró y se casó en 2010, se convertiría en pocos años en un auténtico energúmeno agresor, capaz de provocarle el mayor dolor posible ejerciendo todo tipo de violencias.

A pesar de las banderas rojas que aparecieron en su vida en común y le advertían que con él no sería feliz, reconoce que fue cediendo a sus seducciones: Me envolvía con sus mentiras y caí. Me casé muy enamorada de él , dice en entrevista con La Jornada.

“Durante el matrimonio viví muchos tipos de violencia: infidelidades, golpes, mentiras, agresiones de todo tipo y en especial violencia sicológica muy fuerte. Me insultaba, me empujaba, me amenazaba, siempre me dijo pendeja hasta que se cansó. Me decía que no me ‘giraba’, que yo no podía lograr nada, que no tenía capacidad.”

Cuando quedó embarazada, Ricardo Plaza de oficio facturero, le espetó: Si es niña la voy a tirar a la basura . Con esa amenaza y sufriendo ya una violencia espantosa, nació Patricio y al poco tiempo le dijo: Lo único que quería de ti era un hijo. Ya me lo diste, algún día te lo quitaré porque no me interesas más .

Amenaza cumplida

Cuenta que muy pronto conoció sus infidelidades: Me puso el cuerno con una mujer. Él se la pasaba viajando con ella. No nos molestaba porque él estaba con la mujer con la que me engañó durante dos años estando casados. Luego se casó y ya tiene unos gemelos de dos años con ella .

Dice que la violencia que ejercía contra ella la extendió también contra su pequeño hijo: Mi hijo siempre fue violentado por él, me decía, por tu culpa está hecho un pendejo, mi hijo parece puto .

Al final, se separó y la paz volvió a sus vidas. Plaza Porteous viajaba y estaba muy ocupado construyendo su nueva vida, por lo que Aída y su hijo Patricio conocieron la paz en el hogar: Éramos felices. Yo lo llevaba al Centro Libanés a hacer deporte, sobre todo natación, tenis y futbol .

En un ambiente de violencia ejercida por el padre, Patricio desarrolló distintos padecimientos como TDA (trastorno por déficit de atención) y un problema vestibular con tono muscular bajo, por lo que necesitaba terapias que regularmente le eran ofrecidas.

Sin embargo, su tranquilidad terminó hace tres años, cuando su ex marido le empezó a interponer demandas civiles como medida de intimidación y con el claro objetivo de cumplir su promesa de quitarle finalmente al niño: A mí eso me ponía muy nerviosa. Me demandaba porque no peinaba bien a Patricio, porque llegaba tarde, es decir, por puras tonterías .

Y volvieron las agresiones directas: Gracias a mí tragas, pendeja, que te quede claro, tu nomás fuiste una incubadora y no tienes ni voz ni voto, yo decido sobre mi hijo , le dijo.

Violencia infantil

Muy pronto las consecuencias de la violencia ejercida por Plaza Porteous se hizo visible en Patricio, quien en su colegio era víctima de bullying: Me dijeron que era también porque yo permitía que mi ex marido me tratara mal. Y a Patricio también lo agredía le decía que parecía un pendejo por mi culpa. Obviamente Pato veía que yo no le ponía limites a su papá por miedo y fue cuando me animé a denunciarlo .

Fue una llamada telefónica sumamente violenta contra el niño, cuando definitivamente tomó la decisión de acudir a las autoridades en julio de 2024 para interponer una denuncia con el número CI-FIV/UAT-AO-4/UI-1S/D/04293/07-2024 por violencia familiar.

El padre del menor tenía un viaje programado en agosto a Londres y como tenía una alerta migratoria, accedió a firmar un convenio de convivencia y se comprometió a entregar a Patricio a su madre al regreso de su viaje.

Las condiciones del convenio eran que me lo pasara por teléfono todos los días y no cumplió, me lo pasó tres o cuatro veces en un mes, con llamadas cortas porque mi hijo estaba sometido.